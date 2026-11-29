Yücelen Mahallesi'nde tarlada çıkan yangın
Edinilen bilgilere göre, Siverek ilçesine bağlı Yücelen Mahallesinde tarlada çalışma sırasında traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
İtfaiyenin müdahalesi:
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.
Hasar ve sonuç:
Yangın nedeniyle traktör kullanılamaz hale geldi; olayla ilgili yetkililerden yapılan açıklamada, yangının çıkış nedeni hakkında bilgi verilmedi.
YANGINDA TRAKTÖR KULLANILAMAZ HALE GELDİ.
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