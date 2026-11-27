Yukarı Çarşı'ya giderken düşüş: 84 yaşındaki kadın hastanede yaşamını yitirdi

Bolu İzzet Baysal Caddesi'ndeki yürüyen merdivende meydana gelen kazada 84 yaşındaki Hatice İman ağır yaralandı. Yaklaşık bir ay önce Ankara'dan kızı yanına gelen İman, kızıyla birlikte Yukarı Çarşı'ya çıkış için yürüyen merdivene bindiği sırada dengesini kaybetti ve düştü.

olayın gelişimi:

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yürüyen merdiven durduruldu ve ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Düşme sonucu vücudunda kırıklar oluşan İman, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

müdahale ve sonuç:

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Hatice İman kurtarılamadı. Olay, ailesi ve çevredeki vatandaşlar tarafından derin üzüntüyle karşılandı; yetkililer olayla ilgili süreçleri yürütüyor.

Kazanın oluş şekli, yürüyen merdivenlerin kullanımı sırasında dikkat ve yardımcı ekipman gerekliliğini yeniden gündeme getirdi. Olay yerindeki görgü tanıklarının müdahalesi, acil ekiplerin yönlendirilmesiyle süreç hızlandırıldı.

YAKLAŞIK BİR AY ÖNCE ANKARA'DAN BOLU'YA KIZININ YANINA GELEN HATİCE İMAN, KIZIYLA BİRLİKTE YUKARI ÇARŞI'YA GİTMEK İÇİN YÜRÜYEN MERDİVENE BİNDİ. BU SIRADA DENGESİNİ KAYBEDEN 84 YAŞINDAKİ KADIN, DÜŞEREK AĞIR YARALANDI.