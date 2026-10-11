Yukarı Hereke'de yıllara yayılan husumete barışla nokta kondu

uzlaşma süreci:

Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Yukarı Hereke’de yıllardır devam eden husumet, yetkililer ve kanaat önderlerinin yürüttüğü uzlaştırma çalışmaları sonucu son buldu. Ağrılı Kurhan ailesi ile Vanlı Kaya ailesi arasında sağlanan uzlaşma, bölgedeki gerilimi gidermeyi hedefliyor.

arabulucular ve katkıları:

Uzlaşma sürecinde, Dilovası Kaymakamı Resul Çelik ve Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu başta olmak üzere çok sayıda kanaat önderi görev aldı. Sürece katkı veren isimler arasında Dilovası İlçe Müftüsü İbrahim Köç, Kocaeli İl Ocak Başkanı Abdülkadir Özdemir, MHP Körfez İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu ve MHP Dilovası İlçe Başkanı Yusuf Turhan da yer aldı.

Yetkililerin ve toplumsal aktörlerin arabuluculuğuyla gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde iki aile, yıllardır süren anlaşmazlıkları geride bırakma kararı aldı. Taraflar arasında sağlanan uzlaşma, bölgedeki diğer aileler için de arabuluculuk örneği teşkil ediyor.

birlik ve kardeşlik vurgusu:

Düzenlenen programda birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları öne çıktı. Etkinlikte konuşanlar, toplumsal barışın korunmasının önemine vurgu yaptı ve eski kırgınlıkların tekrarlanmaması için ortak irade gösterildi.

Barışla sonuçlanan süreç, Yukarı Hereke sakinleri arasında olumlu karşılandı; bölgedeki sosyal dokunun onarılması ve komşuluk ilişkilerinin güçlenmesi hedefleniyor. Yetkililer, benzer anlaşmazlıklarda diyalog ve arabuluculuğun önemi üzerinde durmaya devam edeceklerini belirtti.

KOCAELİ'NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE AĞRILI KURHAN AİLESİ İLE VANLI KAYA AİLESİ ARASINDA UZUN YILLARDIR DEVAM EDEN HUSUMET BARIŞLA SONA ERDİ