Yukarı Mahalle sakinlerine AFAD konutlarının anahtarları teslim edildi

AFAD konutlarının teslim töreni:

Kemah ilçesinde, kaya düşmesi riski nedeniyle taşınmasına karar verilen Yukarı Mahalle sakinleri için inşa edilen AFAD konutlarının teslimi dolayısıyla bir tören düzenlendi. Törene Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile il protokolü katıldı.

risk tespiti ve karar süreci:

Vali Aydoğdu törende yaptığı açıklamada, bölgedeki jeolojik incelemelerin 2022 yılında yapıldığını ve bu incelemelerde kaya düşmesi riskinin tespit edildiğini belirtti. Bu tespitin ardından vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla konutların ve müştemilatların taşınmasına karar verildiği vurgulandı. Aydoğdu, sürecin kolay olmadığını; insanların alıştıkları evleri, bahçeleri ve komşuluk ilişkilerini geride bırakmalarının güç olduğunu fakat insan hayatının korunmasının öncelikli olduğunu söyledi.

tören ve anahtar teslimi:

Konuşmaların ardından Vali Aydoğdu ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından hak sahibi ailelere yeni konutların anahtarları teslim edildi. Aydoğdu, konutların yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, yeni evlerin hak sahibi ailelere hayırlı olmasını diledi ve devletin zor zamanlarda vatandaşların yanında olma sorumluluğuna dikkat çekti.

KEMAH İLÇESİNDE, KAYA DÜŞMESİ RİSKİ NEDENİYLE TAŞINMASINA KARAR VERİLEN YUKARI MAHALLE SAKİNLERİ İÇİN İNŞA EDİLEN AFAD KONUTLARININ TESLİMİ DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ