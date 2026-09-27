Yukarıalagöz'de otluk yangını ekip ve vatandaş işbirliğiyle söndürüldü

Çankırı’nın Kızılırmak ilçesi Yukarıalagöz köyü sınırlarında çıkan otluk alan yangını, kısa sürede çevreye yayılarak bölgedeki vatandaşlarda kısa süreli panik yarattı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

yangının seyri:

Edinilen bilgilere göre, olay anında etkili olan rüzgar yangının hızla büyümesine ve arazide ilerlemesine neden oldu. Kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, çevrede yaşayanların uyarısıyla ihbar edildi.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler ile köy sakinleri söndürme çalışmalarına katıldı. Ayrıca jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak müdahaleyi kolaylaştırdı. Ekiplerin yoğun çabası ve vatandaş desteğiyle yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeninin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi ve benzer olaylara karşı çevre güvenliği ile dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

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