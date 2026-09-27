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Yukarıalagöz'de otluk yangını ekip ve vatandaş işbirliğiyle söndürüldü

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi Yukarıalagöz köyünde rüzgarın etkisiyle büyüyen otluk yangını, ekip ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 01:15

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 01:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yukarıalagöz'de otluk yangını ekip ve vatandaş işbirliğiyle söndürüldü

Yukarıalagöz'de otluk yangını ekip ve vatandaş işbirliğiyle söndürüldü

Çankırı’nın Kızılırmak ilçesi Yukarıalagöz köyü sınırlarında çıkan otluk alan yangını, kısa sürede çevreye yayılarak bölgedeki vatandaşlarda kısa süreli panik yarattı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

yangının seyri:

Edinilen bilgilere göre, olay anında etkili olan rüzgar yangının hızla büyümesine ve arazide ilerlemesine neden oldu. Kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, çevrede yaşayanların uyarısıyla ihbar edildi.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler ile köy sakinleri söndürme çalışmalarına katıldı. Ayrıca jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak müdahaleyi kolaylaştırdı. Ekiplerin yoğun çabası ve vatandaş desteğiyle yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeninin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi ve benzer olaylara karşı çevre güvenliği ile dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

ÇANKIRI’NIN KIZILIRMAK İLÇESİNDE RÜZGARIN DA ETKİSİYLE BÜYÜYEREK İLERLEYEN ARAZİ YANGINI...

ÇANKIRI’NIN KIZILIRMAK İLÇESİNDE RÜZGARIN DA ETKİSİYLE BÜYÜYEREK İLERLEYEN ARAZİ YANGINI, EKİPLERİN UZUN UĞRAŞLARI SONUCUNDA KONTROL ALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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