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Yükleme sırasında dengesini kaybeden çalışan hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da konteyner yüklemesi sırasında kamyon üzerinde çalışan M.A., dengesini kaybederek düştü; hafif yaralanan kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 16:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yükleme sırasında dengesini kaybeden çalışan hastaneye kaldırıldı

Olayın gelişimi:

Elazığ'da, Güney Çevre Yolu kenarındaki bir inşaat alanı yanında sökülen konteynerin kamyona yüklenmesi sırasında çalışma yapılıyordu. Edinilen bilgiye göre kamyonun üzerinde bulunan M.A. dengesini kaybederek aşağı düştü.

Sağlık durumu ve müdahale:

Düşme sonucu hafif yaralanan M.A., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili ilk tespitler ve müdahale bu şekilde gerçekleşti.

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Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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