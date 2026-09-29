Yüksek debi uyarısı: Kaplıkaya Deresi'nde hızlanan akıntı yaşamı etkiliyor

kaplıkaya deresinde su seviyesi yükseldi:

Bursa genelinde iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak yağış, kentin derelerindeki su seviyelerinde belirgin artışa yol açtı. Merkez Yıldırım ilçesinden geçen Kaplıkaya Deresi de yağışın etkisiyle debisinin yükseldiği ve su akışının hızlandığı noktalar arasında yer aldı.

görüntülerde güçlü akıntı:

Dere yatağında biriken suyun yoğunluğu ve akıntının hızı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yağış sonrası oluşan su yoğunluğunun saniye saniye arttığı ve akıntının normalin üzerinde bir güçle aktığı gözlemleniyor.

yerel yaşam ve önlemler:

Artan debi günlük yaşamı doğrudan etkilemese de dere kenarı ve yakınındaki yollar için potansiyel risk oluşturuyor. Yetkililer, sağanak yağışların etkili olduğu bölgelerde vatandaşların dere yatakları, su birikintileri ve taşkın riski olan alanlardan uzak durması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

Uzmanlar, benzer koşullarda ani yükselmelerin yaşanabileceğine dikkat çekiyor; bu nedenle yağışın devam ettiği dönemde araç ve yaya trafiğinin derelere yakın noktalardan yönlendirilmesi ve gerekli görüldüğünde alt yapı kontrolünün sağlanması tavsiye ediliyor. Vatandaşların gözlemledikleri taşkın veya tehlike durumlarını ilgili birimlere bildirmesi isteniyor.

Kaplıkaya Deresi'ndeki yükselme, kent genelindeki diğer su kaynaklarında da benzer değişimler olabileceğine işaret ediyor; yağışların devam etmesi durumunda yetkililerin ilave önlemler alması bekleniyor.

Bursa’da sağanak sonrası Kaplıkaya Deresi’nin debisi yükseldi