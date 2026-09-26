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Yüksek irtifada iş birliği: Hava Kuvvetleri komutanları F-4 ile uçuş yaptı

Orgeneral Rafet Dalkıran ile Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Sir Harv Smyth, Ankara görüşmesi sonrası Konya'da F-4E/2020 ile uçuş gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 19:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yüksek irtifada iş birliği: Hava Kuvvetleri komutanları F-4 ile uçuş yaptı

Havadan temas:

Orgeneral Rafet Dalkıran ile Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sir Harv Smyth, Ankara'daki görüşmenin ardından Konya'ya giderek 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı 111'inci Jet Filo Komutanlığını ziyaret etti.

uçuş detayları:

Her iki komutan, 111'inci filo envanterindeki F-4E/2020 uçakları ile uçuş yaptı. Yapılan uçuş, ziyaretin sahadaki uygulama ayağını oluşturdu ve iki komutanın birlikte icra ettiği görev kapsamında gerçekleştirildi.

iş birliğinin pratik boyutu:

Konya'daki program, üst düzey temasların ardından ortak kabiliyetlerin yerinde görülmesi ve komuta düzeyinde yakın temasın sürdürülmesi açısından önem taşıyor. Ziyaret ve uçuş, iki hava kuvveti arasındaki iletişimin güçlendirilmesine katkı sağladı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Dalkıran ve İngiliz mevkidaşından F-4 ile uçuş

Hava Kuvvetleri Komutanı Dalkıran ve İngiliz mevkidaşından F-4 ile uçuş

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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