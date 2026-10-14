Dolar 49,3433 -0,05%
Euro 55,0694 -0,34%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.547,64 -1,20%
EUR/USD 1,1157 -0,41%
Brent Petrol 106,06 +0,35%
--°

Yüksek istişare kurulu'nda bölge gündemi ve Mekke anlaşmasıyla dayanışma öne çıktı

Toplantıda İsrail'in Mescid-i Aksa'ya dönük provokasyonları ve Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşmasının güçlendirdiği dayanışma ele alındı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 20:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Yüksek istişare kurulu'nda bölge gündemi ve Mekke anlaşmasıyla dayanışma öne çıktı

Yüksek istişare kurulunda değerlendirmeler yapıldı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Duran, toplantının gündeminde bölge ve dünyadaki son gelişmelerin yer aldığını bildirdi.

Toplantı katılımcıları:

Toplantıya Cumhurbaşkanımızın yanı sıra kurul üyeleri İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

Gündemdeki başlıca konular:

Katılımcılar, bölgede yaşanan gelişmeleri ayrıntılı şekilde ele aldı. Toplantıda İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırıları ve bunun ardından Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonlar gündeme geldi. Kurul, ayrıca İsrail'in Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını engellemeye yönelik girişimlerine dikkat çekti.

Toplantıda, Pakistan ve Suudi Arabistan ile Mekke'de imzalanan Ortak Savunma Anlaşması ile kardeş ülkelerle dayanışmanın güçlendiği belirtildi. Kurul üyeleri, süreçlerin tahriklere kapılmadan, sağduyu ve serinkanlılık ile yönetildiğini vurguladı ve Türkiye'nin dış politika adımlarının bölgesel barış ile güvenliği merkeze aldığı ifade edildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN...

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞEN CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI'NA İLİŞKİN YAZILI AÇIKLAMA YAPTI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yeni anayasa çağrısı: milletin temsilcilerinin hazırlayacağı kapsayıcı metin hed...
images

Yatırım fonu tasfiyesinde devir işlemleri kamu bütçesine yük olmayacak
images

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti
images

Zelenskiy: trump'ın tercihleri ukrayna için ağır bir kayıp

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sarıyer'de sağanak hayatı aksattı, Kemerburgaz Caddesi su altında kaldı

Karasu'da sağanak hayatı felç etti, araçlar sele kapılarak sürüklendi

Armutlu'da selde sürüklenen kişiyi vatandaş kurtardı

Şiddetli yağış Armutlu'da günlük hayatı durdurdu, kahvehanede vatandaşlar mahsur kaldı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor