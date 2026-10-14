Yüksek istişare kurulu'nda bölge gündemi ve Mekke anlaşmasıyla dayanışma öne çıktı

Yüksek istişare kurulunda değerlendirmeler yapıldı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Duran, toplantının gündeminde bölge ve dünyadaki son gelişmelerin yer aldığını bildirdi.

Toplantı katılımcıları:

Toplantıya Cumhurbaşkanımızın yanı sıra kurul üyeleri İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

Gündemdeki başlıca konular:

Katılımcılar, bölgede yaşanan gelişmeleri ayrıntılı şekilde ele aldı. Toplantıda İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırıları ve bunun ardından Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonlar gündeme geldi. Kurul, ayrıca İsrail'in Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını engellemeye yönelik girişimlerine dikkat çekti.

Toplantıda, Pakistan ve Suudi Arabistan ile Mekke'de imzalanan Ortak Savunma Anlaşması ile kardeş ülkelerle dayanışmanın güçlendiği belirtildi. Kurul üyeleri, süreçlerin tahriklere kapılmadan, sağduyu ve serinkanlılık ile yönetildiğini vurguladı ve Türkiye'nin dış politika adımlarının bölgesel barış ile güvenliği merkeze aldığı ifade edildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞEN CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI'NA İLİŞKİN YAZILI AÇIKLAMA YAPTI.