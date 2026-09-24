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Yüksek katlardan vazgeçmek deprem riskini azaltır mı

Jeoloji mühendisi Fahri Çelik, depreme karşı en etkili önlemin yüksek katlı yapılardan vazgeçip iki–üç katlı ahşap ve çelik yapılara dönmek olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Yüksek katlardan vazgeçmek deprem riskini azaltır mı

Jeoloji mühendisi Çelik'in çağrısı

Jeoloji mühendisi Fahri Çelik, bugün meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve benzer afetlerin tekrarlanmamasını temenni etti. Çelik, depremin ne zaman olacağının kimse tarafından bilinemeyeceğini belirterek vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini vurguladı.

Çözüm önerisi ve gerekçesi:

Çelik, depreme karşı alınabilecek önlemler konusunda devlet ve mühendislerin rolüne dikkat çekti. Açıklamasında, "İnsanoğlu ölüm dışında her şeye çözüm üretmiştir. Devletimiz ve mühendislerimiz elektriğe çözüm buldu, bugün elektrik kimseyi çarpmıyor. Biz jeoloji mühendisleri ve bilim insanları olarak depreme de çözüm bulmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Bu yaklaşımın somut önerisi olarak Çelik, yapılaşmada köklü bir dönüşüm gerektiğini belirtti: "Kesinlikle yüksek katlı yapılardan vazgeçmemiz gerekiyor. İki, üç katlı ahşap ve çelik evlere dönmemiz lazım." Çelik, bu değişikliğin can kayıplarını azaltmada belirleyici olacağını savundu ve toplumsal planlama ile uygulamaya geçirildiğinde etkili sonuçlar doğuracağına işaret etti.

Riskli bölgeler ve planlama vurgusu:

Çelik, Türkiye’nin farklı sismik bölgelere sahip olduğunu anımsatarak Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinde meydana gelebilecek depremlerin geniş alanları etkileyebileceğini dile getirdi. Ayrıca, "Türkiye’de ortalama 20 yılda bir büyük deprem yaşıyoruz" tespitine dikkat çekerek bu periyodu göz önünde bulundurarak yapılaşmanın planlanması gerektiğini söyledi.

Açıklamanın sonunda Çelik, yüksek katlı yapılara karşı mücadelesini sürdüreceğini belirtti ve toplumun, mühendislerin ve karar alıcıların birlikte hareket ederek yapı politikalarını gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

Jeoloji mühendisi Çelik: Depreme karşı çözüm yüksek katlardan vazgeçmek

Jeoloji mühendisi Çelik: Depreme karşı çözüm yüksek katlardan vazgeçmek

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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