Yüksek kesimlerde kar ulaşımı kısıtladı

Artvin'in yüksek kesimlerinde son günlerde etkili olan kar yağışı, il genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Artvin İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü verilerine göre merkezî çalışma başlatıldı ve kapalı yolların açılması için ekipler görevlendirildi.

kapalı köy yolları ve müdahale:

Yağış sonucu Şavşat'ta 36, Ardanuç'ta 4 köy yolu ulaşıma kapandı. Ardanuç'ta yolları kapanan köyler arasında Hisarlı, Yaylacık, Yolağzı ve Gümüşhane yer alırken; Şavşat'taki kapalı yollar arasında Çağlıyan, Maden, Meydancık, Meşeli ve Veliköy köylerinin yolları da bulunuyor.

Kapanan yolların açılması için iki ilçede toplam 11 ekip ve 17 personel görevlendirildi; çalışmaların karla mücadele ekiplerinin koordinasyonunda sürdüğü bildirildi.

diğer kara yolları ve geçiş noktaları:

Borçka'nın Macahel bölgesindeki Camili köy yolu ile Ardanuç-Ardahan kara yolu da ulaşıma kapandı. Öte yandan Şavşat-Ardahan kara yolunun Sahara Geçidi kesiminde ulaşım, kontrol edildiği belirtilerek trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

İlgili birimler, olumsuz hava koşullarının devam etmesi durumunda ek tedbirlerin alınacağını ve vatandaşların güzergâh bilgilerini yetkililerden takip etmelerini öneriyor.

ARTVİN’DE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ŞAVŞAT’TA 36, ARDANUÇ’TA 4 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI. SAHARA GEÇİDİ’NDE İSE TRAFİK KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANIYOR.