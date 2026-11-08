Yüksek kesimlere karla karışık yağmur, üreticilere zirai don uyarısı

Meteorolojiden uyarı:

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Adıyaman’ın kuzey kesimlerinin aralıklı yağış almasının tahmin edildiği bildirildi.

Beklenen yağış ve türleri:

Açıklamada, yağışların genel olarak yağmur şeklinde geçmesinin beklendiği; ancak yüksek kesimlerde (1500 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışının görülebileceği vurgulandı. Bu durumun yüksek rakımlı yerleşim ve ulaşım hatlarında geçici aksamalara yol açma ihtimali taşıdığı kaydedildi.

Zirai don riski ve tedbir çağrısı:

Müdürlük ayrıca, Pazar gece saatlerinden Çarşamba öğlen saatlerine kadar bölge genelinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunduğunu belirtti. Açıklamada, üretici ve çiftçiler ile ilgili kurum ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

Yetkililer, hassas bitki örtüsü ve seralarda korunma önlemlerinin alınmasını, açıkta bırakılan tarım ekipmanı ve mahsullerin olası soğuk ve yağışlı havaya karşı korunmasını önerdi.

METEOROLOJİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, ELAZIĞ’IN YÜKSEK KESİMLERİ İÇİN KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISINDA BULUNDU