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Yüksek rakımlı Kışkılı köyünde mevsimin ilk karı yaşamı beyaza çevirdi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı yüksek rakımlı Kışkılı köyü mevsimin ilk karıyla beyaza büründü; günlük yaşam aksadı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Yüksek rakımlı Kışkılı köyünde mevsimin ilk karı yaşamı beyaza çevirdi

Kışkılı köyünde kar yağışı:

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Kışkılı köyü, kentteki sıcaklık düşüşünün ardından mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. Yüksek rakımı nedeniyle Türkiye'nin en yüksek köylerinden biri olan Kışkılı'da görülen yağış, günlük yaşam üzerinde olumsuz etkiler oluşturdu.

Hazırlıklar ve günlük yaşam:

Köy sakinleri, soğuk havanın erken hissedildiği bölgede günler öncesinden kış hazırlıklarını tamamlamıştı. Vatandaşlardan Ayhan Gültekin, Kışkılı'da mevsimin ilk karının yağdığını belirterek hazırlıkların işe yaradığını ifade etti; buna rağmen günlük rutinlerde aksamalar yaşandı.

Manzara ve etkiler:

Mevsimin ilk karı, köyde etkileyici görüntüler oluşturdu; beyaza bürünen yollar ve örtüler fotoğraf karelerine yansıdı. Yüksek rakımın getirdiği soğuk hava, bölge halkının kış koşullarına erken adapte olmasını gerektirdi.

BİTLİS&#039;İN ADİLCEVAZ İLÇESİNE BAĞLI TÜRKİYE&#039;NİN EN YÜKSEK RAKIMLI KÖYLERİNDEN BİRİ OLARAK BİLİNEN...

BİTLİS'İN ADİLCEVAZ İLÇESİNE BAĞLI TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK RAKIMLI KÖYLERİNDEN BİRİ OLARAK BİLİNEN KIŞKILI KÖYÜ ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞIYLA BEYAZA BÜRÜNDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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