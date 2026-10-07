Yükseklerde ilk kar: Soğanlı Dağı beyaza büründü

Soğanlı Dağı'nın zirveleri beyaza büründü:

Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava, Aydıntepe ilçesi sınırlarındaki 3 bin 500 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvelerinde sabah saatlerinde kar yağışına neden oldu. Kısa süreli yağan kar, yüksek kesimlerde yer yer beyaz örtü oluşturdu.

rakım ve mevsim etkisi:

Sonbaharın ilerlemesiyle birlikte yüksek yayla ve zirvelerde sıcaklıkların düşmesi, dağın üst kesimlerinde kar yağışını beraberinde getirdi. Tozak şeklinde yağan kar, özellikle zirve ve engebeli alanlarda yüzeyi kaplayarak görünür bir örtü bıraktı.

Kent merkezinde ise yağışlı hava aralıklarla etkisini sürdürürken, düşük rakımlı bölgelerde kar yerine yağmur gözlenmeye devam ediyor.

BAYBURT’UN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞDI