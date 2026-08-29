Yükseköğretimde koordinasyon ve kalite odağı: ÜAK yönetim kurulu BUÜ'de

Yükseköğretimde koordinasyon ve kalite odağı:

Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) Yönetim Kurulu Toplantısı, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ)'nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantı, yükseköğretim alanında ortak politika ve uygulamaların güçlendirilmesine odaklandı.

Toplantının katılımcıları:

Organizasyona BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ev sahipliği yaptı. Toplantıda ayrıca YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ÜAK Dönem Başkanı ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ve ÜAK Genel Sekreteri Hüseyin Çakır ile ÜAK Yönetim Kurulu üyesi rektörler, akademisyenler ve ilgili komisyon temsilcileri yer aldı.

Görüşülen ana başlıklar:

Oturumlarda öncelikle akademik koordinasyonun güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Eğitim-öğretim standartlarının yükseltilmesi, program uyumları ve kalite güvence mekanizmalarının etkinleştirilmesi kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantıda ayrıca bilimsel araştırma projelerinin teşviki, proje desteklerinin etkin kullanımı ve kurumlar arası ortak araştırma modelleri tartışıldı. Katılımcılar, bilgi paylaşımı ve altyapı ortaklıkları yoluyla rekabetçi araştırma ortamının desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Geleceğe dönük adımlar:

Oturum, Türk yükseköğretiminde kalite odaklı gelişimin sürdürülebilirliği ve kurumlar arası iş birliğinin artırılması yönünde kararlılıkla tamamlandı. ÜAK üyeleri, alınan kararların uygulamaya geçirilmesi ve izlenmesi için koordinasyon mekanizmalarının güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL (ÜAK) YÖNETİM KURULU TOPLANTISI, BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ’NİN (BUÜ) EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENDİ. YÜKSEKÖĞRETİM DÜNYASINI YAKINDAN İLGİLENDİREN KRİTİK BAŞLIKLARIN GÖRÜŞÜLDÜĞÜ TOPLANTIDA, AKADEMİK STANDARTLAR VE GELECEĞE DÖNÜK STRATEJİLER MASAYA YATIRILDI.