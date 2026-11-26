Kaza ayrıntıları
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüksekova-Esendere kara yolunun Akpınar köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 56 AU 754 plakalı hafif ticari araç yoldan çıktı.
Kazada araçta bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Olay sırasında araçta hasar oluştuğu belirtildi.
Müdahale ve taşımalar
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Soruşturma ve yol durumu
Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alındı ve olay yerinde inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin çalışmanın sürdüğünü bildirdi.
HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARACIN YOLDAN ÇIKMASI SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!