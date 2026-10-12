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Yüksekova sokaklarında taş ve sopa ile çıkan arbede: dört kişi hastaneye kaldırıldı

Yüksekova'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı; çevredekilerin müdahalesiyle olay sona erdi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 18:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yüksekova sokaklarında taş ve sopa ile çıkan arbede: dört kişi hastaneye kaldırıldı

Yüksekova'da sokak ortasında kavga: dört yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Olayın başlangıç nedeni henüz belirlenemedi.

olay nasıl gelişti:

İlçede taraflar arasında önce sözlü bir tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tarafların birbirlerine taş ve sopalarla saldırmasına dönüşti. Çatışma, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ. SAĞLIK EKİPLERİNİN İLK...

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ. SAĞLIK EKİPLERİNİN İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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