Yüksekova sokaklarında taş ve sopa ile çıkan arbede: dört kişi hastaneye kaldırıldı

Yüksekova'da sokak ortasında kavga: dört yaralı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Olayın başlangıç nedeni henüz belirlenemedi.
olay nasıl gelişti:
İlçede taraflar arasında önce sözlü bir tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tarafların birbirlerine taş ve sopalarla saldırmasına dönüşti. Çatışma, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.
müdahale ve soruşturma:
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.
İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ. SAĞLIK EKİPLERİNİN İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!