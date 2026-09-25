Yüksekova Spor kadın futbol takımı bakan Güler'i bakanlıkta ziyaret etti

Yüksekova Spor kadın futbol takımından bakanlık ziyareti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksekova Spor kadın futbol takımı ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Toplantıda takım yöneticileri ve futbolcular da hazır bulundu; sporcular bakan Güler’e üzerinde "Yaşar Güler" yazılı bir forma hediye etti.

Görüşme detayları:

Bakan Güler, yönetici ve sporcularla samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Görüşmede takımın deneyimleri, saha çalışmaları ve yaşadıkları süreçler konuşuldu. Bakanlık ortamında gerçekleşen bu buluşma, takım ile bakanlık yetkilileri arasında doğrudan bir iletişim fırsatı sundu.

Forma takdimi ve mesajı:

Futbolcuların bakan Güler’e takdim ettiği formanın üzerinde isminin bulunması, ziyarette öne çıkan jest oldu. Bu sembolik hediye, takımın takdirini ve iyi niyetini ifade ederken, kadın futbolunun görünürlüğüne katkı sağlama amacı taşıdı.

Ziyaret, Yüksekova Spor'un hem kulüp hem de bölgesel düzeyde dikkat çekme çabalarının bir parçası olarak değerlendirildi ve takımın bakanlık nezdinde temsil edilmesi, sporcular için moral verici bir etkinlik olarak nitelendirildi.

YÜKSEKOVA SPOR KADIN FUTBOL TAKIMI, MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER’İ BAKANLIKTA ZİYARET ETTİ.