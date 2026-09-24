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Yüksekova Spor Kulübü'nden TBMM'de birlik çağrısı: MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile görüşme

Yüksekova Spor Kulübü heyeti TBMM'de MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı ziyaret ederek kulübün lig hedefleri ve destek taleplerini paylaştı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 17:41

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Yüksekova Spor Kulübü'nden TBMM'de birlik çağrısı: MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile görüşme

TBMM'de ziyaret

Yüksekova Spor Kulübü yöneticileri ve sporcuları, Türkiye Kadın Futbol Süper Ligi temsilcisi olarak TBMM'de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı ziyaret etti. Görüşme, kulübün ligdeki durumu, hedefleri ve ihtiyaçlarının paylaşılması amacıyla gerçekleşti.

heyetin bileşimi:

Ziyarette kulüp başkanı Fevzi Yıldırım, başkan yardımcısı Seyhan Töre, takım antrenörü Kübra Şen, takım kaptanı Bahar Kol ile diğer sporcular yer aldı. Heyet, kulübün saha içi ve saha dışı önceliklerini, sürdürülebilir destek mekanizmalarını ve altyapı taleplerini aktardı.

mhp'den verilen destek mesajı:

Feti Yıldız ziyaret sırasında Yüksekova Spor Kulübü'ne başarı dileğinde bulunarak heyete teşekkür etti. Yıldız, kulübün Türkiye Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki mücadelesinin önemine vurgu yaptı ve ziyaretin, kadın sporunun görünürlüğünü artırma çabalarına katkı sunduğunu belirtti. Görüşme, kulübün hem yerel hem ulusal platformlarda destek arayışını yansıtması açısından dikkate değer bulundu.

Toplantı, kulübün yönetimi ile siyasi temsilcilik arasında karşılıklı teşekkür ve iyi dileklerle son buldu; taraflar ilerleyen dönemde iletişimin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

TÜRKİYE KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ&#039;NDE MÜCADELE EDEN YÜKSEKOVA SPOR KULÜBÜ, TBMM&#039;DE MİLLİYETÇİ...

TÜRKİYE KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ'NDE MÜCADELE EDEN YÜKSEKOVA SPOR KULÜBÜ, TBMM'DE MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ(MHP) GENEL BAŞKAN YARDIMCISI FETİ YILDIZ'I ZİYERET ETTİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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