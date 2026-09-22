yüksekova zirvelerinde at sırtında keşifle doğayı tanıtıyorlar

atlı keşif rotaları:

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren YEKDASDER Spor Kulübü, kentteki saklı kalmış doğal güzellikleri tanıtma hedefiyle yürüttüğü çalışmalara bir yenisini ekledi. Kulüp üyeleri, Hatay'dan gelen bir doğaseverin kendi aracıyla getirdiği yarış atlarıyla yüksek rakımlı Cilo ve Sat dağlarının rotalarında atlı gezi düzenledi.

Etkinlik, yıllardır yürüyerek keşfettikleri coğrafyayı farklı bir deneyimle görme fırsatı sundu. Kulüp Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, sosyal medya üzerinden bölgeyi geniş kitlelere tanıttıklarını, amaçlarının yalnızca estetik görüntüler paylaşmak olmadığını vurguladı. Aykut etkinliğin başlangıcını şöyle anlattı: "Bölgemizin sahip olduğu değerleri insanlara ulaştırmak ve Hakkâri’nin doğasını yerinde görmeleri için bir kapı aralamak istiyoruz. Sosyal medya paylaşımlarımız sayesinde Türkiye’nin farklı şehirlerinden vatandaşlarımız bizimle iletişime geçiyor. Bu hikâye de aslında böyle başladı."

üç gün, üç ayrı rota:

Keşif turunun birinci günü rota Cilo-Sat dağları ve Sat Gölleri olarak belirlendi. Atların bölgeye çıkarılmasıyla yüksek rakımdaki ilk sürüş burada gerçekleşti ve ekip yıllardır yürüyerek bildikleri yolları bu kez at sırtında geçtiler.

İkinci gün, rota Berçelan Yaylası ve çevresindeki yüksek rakımlı göllere yöneldi. Yayla ve göller bölgesinde ilerleyen ekip, bölgenin geleneksel yaşamıyla iç içe olan Koçerlerle karşılaşma ve onlarla sohbet etme imkânı buldu. Aykut, bu karşılaşmanın bölge kültürünü yakından tanımak adına değerli olduğunu belirtti.

Üçüncü gün ekip, Cennet-Cehennem Vadisi rotasına yönelerek atlarla vadi içinden ilerledi ve buzulların bulunduğu yüksek kesimlere kadar ulaştı. Aykut, "Üç gün boyunca birbirinden farklı üç yüksek rakımlı rotayı atlarla keşfetmiş olduk" diyerek turun kapsamını özetledi.

bölge tanıtımı ve beklentiler:

Aykut, etkinliğin yalnızca bir at gezisi olmadığını, aynı zamanda Hakkâri ve Yüksekova’nın yaylalarını, göllerini, buzullarını ve geleneksel yaşamını farklı bir açıdan tanıtma fırsatı sunduğunu vurguladı. Hatay’dan gelen misafirin yarış atlarıyla bölgeyi deneyimlemesinin de bu tanıtıma örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Üç günlük turun sonunda ekip geride unutulmaz anılar ve fotoğraflar bıraktı. Kulüp yetkilileri, Hakkâri’nin keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda noktasının olduğunu belirterek, vatandaşları bu coğrafyayı yerinde görmeye ve bölge insanıyla tanışmaya davet etti.

YEKDASDER’in atlı keşifleri, sosyal medya paylaşımlarıyla Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen ilginin artmasına katkı sağlarken, bölgenin doğal ve kültürel değerlerinin daha geniş kitlelere ulaşması hedefini destekliyor.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN YEKDASDER SPOR KULÜBÜ, SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YÜRÜTTÜĞÜ TANITIM FAALİYETLERİYLE KENTİN SAKLI KALMIŞ DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ TÜRKİYE’YE DUYURMAYA DEVAM EDİYOR.