tırmanış ayrıntıları:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan İkiyaka Dağları'ndaki yaklaşık 3 bin 200 rakımlı Sat Gölleri'ne kış tırmanışı gerçekleştirildi. Tırmanışa katılan ekipte Eren Deniz, Hakan Zanyar Aykut ve iki eczacı yer aldı.

Ekibin ilerlediği bölgede yer yer kar kalınlığı bir metreye yaklaşırken, yoğun buzlanma ve engebeli arazi yürüyüşü zorlaştırdı. Dağcılar, zorlu şartlara rağmen 3-4 saat süren yürüyüşün ardından göllere ulaştı.

zorlu koşullar ve manzara:

Kış aylarının etkisiyle göllerin ve şelalelerin yüzeyi buzla kaplandı; oluşan manzara ekip tarafından fotoğraf ve video ile kayıt altına alındı. Göl yüzeyindeki buzun kalınlığı ve taşıma kapasitesinin belirlenememesi nedeniyle ekip, güvenlik amacıyla buzun üzerine çıkmadı ve çekimlerini kıyıdan yaptı.

güvenlik ve izin uyarısı:

Dağcılardan Hakan Zanyar Aykut ilerlemenin kış koşullarında güç olduğunu belirterek, "Yaklaşık 3-4 saat süren yürüyüşün ardından göllerin başına ulaştık. Kış mevsiminde bu eşsiz manzarayı yerinde görmek ve kayıt altına almak bizim için oldukça değerliydi. Ancak dağcılıkta önemli olan yalnızca zirveye veya hedefe ulaşmak değil, güvenli bir şekilde geri dönebilmektir" dedi.

Aykut, kış koşullarında uygun teknik ekipman ve tecrübenin önemine dikkat çekti; ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması ve bölgeye hazırlıksız çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Tırmanışın sonunda ekip, birbirlerine teşekkür ederek bölgeden ayrıldı.

YÜKSEKOVA İLÇESİNDE 4 KİŞİLİK EKİP, İKİYAKA DAĞLARI'NDA BULUNAN YAKLAŞIK 3 BİN 200 RAKIMLI SAT GÖLLERİ'NDEKİ KARLI VE BUZLU BÖLGEDE ZORLU TIRMANIŞ GERÇEKLEŞTİRDİ.