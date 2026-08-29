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Yüksekova'da akşam fırtınası çatıyı yerinden söktü, trafikte kısa süreli aksama

Yüksekova'da akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli fırtına, Esenyurt Mahallesi İpekyolu Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatısını yola savurdu; can kaybı yok.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 15:28

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 15:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yüksekova'da akşam fırtınası çatıyı yerinden söktü, trafikte kısa süreli aksama

Yüksekova'da çatının sökülmesi ve müdahale

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli fırtına, Esenyurt Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısının yerinden sökülmesine ve parçaların caddeye savrulmasına neden oldu.

olayın gelişimi:

Çatının uçuğunu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemleri alarak alanı kontrol altına aldı ve uçan parçaların olası tehlikelerine yönelik inceleme başlattı.

ekiplerin çalışması ve trafik durumu:

İlk belirlemelere göre olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı tespit edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları tamamlanmasının ardından cadde üzerindeki engeller kaldırıldı ve trafik normale döndü.

Yetkililer, fırtına nedeniyle benzer risklerin oluşmaması için vatandaşları dikkatli olmaları ve hasarlı yapıların bildirilmesi konusunda uyardı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

YÜKSEKOVA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA NEDENİYLE 3 KATLI BİR BİNANIN ÇATISI...

YÜKSEKOVA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA NEDENİYLE 3 KATLI BİR BİNANIN ÇATISI UÇTU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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