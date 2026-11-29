Yüksekova'da akşam sağanağı güçlendi, yüksek kesimlerde kar etkili

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gün boyunca etkili olan yağışlar, sabah başlayan sağanakla başladı ve akşam saatlerinde yoğunlaştı. İlçe merkezinde görüşü ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen yağış, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.

yağışın yerel etkileri:

Sabah saatlerinden itibaren süren yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırdı; bu durum ilçe merkezinde ulaşım ve açık alan faaliyetlerinde aksamalara neden oldu. Yüksek kesimlerde kar yağışı gözlenirken, özellikle rakımı yüksek mahallelerde zeminde kar birikimi görülebilir.

hazırlık ve önlemler:

Bölgede görevli ekipler, yağışın olası olumsuz etkilerine karşı hazır bekletiliyor. Yerel yetkililer, yağışın devam etmesi halinde kısa süreli ulaşım aksamaları ve su birikintilerine karşı tedbirli olunmasını bildiriyor.

Vatandaşlara özellikle eğimli ve yüksek bölgelerde dikkatli olmaları, gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları ve yetkililerin uyarılarına uymaları tavsiye ediliyor.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN VE AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRAN SAĞANAK, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.