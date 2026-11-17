Turnuva detayları:

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen geleneksel dördüncü 3 bant bilardo turnuvası sona erdi. Etkinlik, Cengiz Topel Caddesi’ndeki bir iş merkezinde faaliyet gösteren oyun salonu tarafından düzenlendi ve 30 sporcu mücadele etti.

Müsabakaların seyri:

Üç gün süren müsabakalar boyunca centilmence bir atmosfer yaşandı. Karşılaşmaların ardından İdris Biçer birinci olurken, Ercan Özdemir ikinci oldu; üçüncülük ise Zeki Metin ile Çetin Yorgun arasında paylaşıldı. Dereceye giren sporculara kupaları törenle takdim edildi.

Kazananların sözleri:

İdris Biçer, turnuva sonrası yaptığı açıklamada, "Üç gün boyunca centilmence müsabakalar oynadık. Bu ortamı bizlere sunan işletme sahiplerine ve turnuvaya katılan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi ve ilçede bilardoya olan ilginin artmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

ikinci olan sporcu ne dedi:

Ercan Özdemir ise Yüksekova’da sosyal ve sportif faaliyetlerin artmasının önemine vurgu yaparak, "Keyifli bir turnuvayı geride bıraktık. Şampiyon olan İdris arkadaşımı tebrik ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE DÜZENLENEN 3 BANT BİLARDO TURNUVASI TAMAMLANDI.