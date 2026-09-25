Yüksekova’da boş arazide anız alevlendi, itfaiye büyümesine izin vermedi

Olay yeri ve müdahale:

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Güngör Mahallesi sınırlarında bulunan boş bir arazide anızların bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangının son durumu:

Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE ÇIKAN ANIZ YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.