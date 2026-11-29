Yüksekova'da çevre yolunda kaza: 13 yaşındaki yolcu yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğle saatlerinde Kuruköy mevkiinde bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kamyon ile 16 YE 516 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza ve müdahale:

Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan 13 yaşındaki A.Ö. yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik ve trafik:

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri aldı ve yol güvenliğini sağladı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden sağlanırken, A.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

YÜKSEKOVA İLÇESİNDE KAMYON İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI.