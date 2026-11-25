Yüksekova'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman fırtınaya dönüşen şiddetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Esenyurt Mahallesi'nde bazı kavak ağaçları kökünden sökülerek devrildi ve mahallede hasar oluştu.

mahalle sakinlerinin ifadeleri:

Mahalle sakini Feyzi Baki, sabah saatlerinde şiddetli rüzgarla uyandıklarını ve fırtınanın mahallede hasara yol açtığını anlattı. Baki, "Sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle mahallemizdeki birçok kavak ağacı kökünden kırılarak devrildi. Tek tesellimiz herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmamış olmasıdır" dedi.

oluşan zarar ve güvenlik:

Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı bildirilmedi.

YÜKSEKOVA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ RÜZGAR VE FIRTINA NEDENİYLE BAZI AĞAÇLAR DEVRİLDİ.