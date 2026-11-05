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Yüksekova'da İpek Yolu kavşağında arkadan çarpma: üç kişi yaralandı

Yüksekova'da İpek Yolu üzerindeki Devlet Hastanesi Kavşağı'nda kamyonun arkadan çarpması sonucu üç kişi yaralandı; yaralılardan E.G.'nin durumu ağır.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 21:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yüksekova'da İpek Yolu kavşağında arkadan çarpma: üç kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde İpek Yolu Caddesi üzerindeki Yüksekova Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana gelen kazada, aynı yönünde seyreden araçlara arkadan çarpma sonucu üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 05 AV 099 plakalı otomobile, 30 AKK 626 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kamyonun altına girerken araçta bulunan E.G., D.K. ve V.K. yaralandı.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmayla araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıkları bildirildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralılardan E.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi; diğer iki yaralının tedavi süreci ise devam ediyor.

Soruşturma ve trafik güvenliği:

Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, delil toplama ve ifadelerin alınmasının ardından olayın sebebi ve kusur oranlarının belirleneceği öğrenildi.

AYNI YÖNDE SEYİR HALİNDE OLAN OTOMOBİLE, KAMYON ARKADAN ÇARPTI. ÇARPMANIN ETKİSİYLE KAMYONUN...

AYNI YÖNDE SEYİR HALİNDE OLAN OTOMOBİLE, KAMYON ARKADAN ÇARPTI. ÇARPMANIN ETKİSİYLE KAMYONUN ALTINA GİREN OTOMRİTTEKİ E.G., D.K. VE V.K. YARALANDI. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE 112 ACİL SAĞLIK, İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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