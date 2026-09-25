Dolar 48,9260 -0,05%
Euro 55,7234 +0,09%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.804,20 +0,64%
EUR/USD 1,1396 +0,14%
Brent Petrol 97,58 -2,63%
--°

Yüksekova'da karayolu çarpışması: dört kişi yaralandı

Yüksekova-Van karayolunda iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı; yaralılar olay yerinde müdahale edilip Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 17:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Yüksekova'da karayolu çarpışması: dört kişi yaralandı

Yüksekova-Van karayolunda kaza

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Yüksekova-Van karayolunda seyir halindeki iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan toplam 4 kişi yaralandı.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Sağlık ekipleri, kazazedelerin durumuna ilişkin ilk değerlendirmeleri olay yerinde gerçekleştirdi.

Yol güvenliği ve soruşturma:

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için ekipler çalışma başlattı ve ulaşımın normale dönmesi için gereken düzenlemeler yapılıyor. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı; kazanın nedenine ilişkin araştırma devam ediyor.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE İKİ HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU 4 KİŞİ...

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE İKİ HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ankara'da emekli polisin eylem sırasında hayatını kaybetmesi
images

afyonkarahisar osb'de otomobilin köpeğe çarpıp kaçtığı anlar kamerada
images

Malatya'da beş günlük huzur uygulaması: 39 aranan şahıs yakalandı
images

Kırıkkale'de kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fenerbahçe Euroleague'de güçlü başlangıç yaptı: Virtus Bologna 78-68 mağlup

Pakistan başbakanı Şerif: Mekke Ortak Savunma Anlaşması bölgesel barışa kolektif taahhüttür

Ankara'da emekli polisin eylem sırasında hayatını kaybetmesi

afyonkarahisar osb'de otomobilin köpeğe çarpıp kaçtığı anlar kamerada

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı