Dolar 48,9260 -0,05%
Euro 55,7234 +0,09%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.804,20 +0,64%
EUR/USD 1,1396 +0,14%
Brent Petrol 97,58 -2,63%
--°

Yüksekova'da kavşakta çarpışma: 2 kişi yaralandı

Yüksekova'da öğle saatlerinde İpekyolu Caddesi'ndeki kavşakta iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 16:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Yüksekova'da kavşakta çarpışma: 2 kişi yaralandı

Kaza detayları:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, öğle saatlerinde İpekyolu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada iki araç kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu 2 kişi yaralanırken, olayda yer alan araçlar 06 DJN 36 plakalı otomobil ile 34 POZ 708 plakalı kamyonet olarak kaydedildi. Sürücülerin isimleri henüz öğrenilemedi.

Müdahale ve hastanedeki durum:

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralılar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde yönlendirdi. Olayla ilgili olarak ekipler inceleme başlattı; kaza nedeninin ve sorumluluğun belirlenmesi için saha çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ankara'da emekli polisin eylem sırasında hayatını kaybetmesi
images

afyonkarahisar osb'de otomobilin köpeğe çarpıp kaçtığı anlar kamerada
images

Malatya'da beş günlük huzur uygulaması: 39 aranan şahıs yakalandı
images

Kırıkkale'de kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fenerbahçe Euroleague'de güçlü başlangıç yaptı: Virtus Bologna 78-68 mağlup

Pakistan başbakanı Şerif: Mekke Ortak Savunma Anlaşması bölgesel barışa kolektif taahhüttür

Ankara'da emekli polisin eylem sırasında hayatını kaybetmesi

afyonkarahisar osb'de otomobilin köpeğe çarpıp kaçtığı anlar kamerada

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı