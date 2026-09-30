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Yüksekova'da kuraklık çeken Nehil sazlığına tankerlerle can suyu

Yüksekova'da azalan su seviyeleri nedeniyle Nehil Sazlığı ve çevresindeki derelere tankerlerle su taşındı; balıkların yaşamı korunarak yeni alanlara bırakıldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Yüksekova'da kuraklık çeken Nehil sazlığına tankerlerle can suyu

kuraklığın etkileri:

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kuraklık, bölgenin önemli sulak alanlarından biri olan Nehil Sazlığının su miktarını azalttı. Azalan su seviyesi daralan sulak alanda balıkların sıkışmasına yol açarken, çok sayıda balık çamur içinde kıvranır hale geldi. Bölge sakinleri ve doğa gönülleri bu durumu fark ederek yetkililere bildirdi.

İlçenin ekosistem dengesi açısından önem taşıyan bu alan, halk arasında "Nehil Kuş Cenneti" olarak da anılıyor. Su kaynaklarındaki gerileme yalnızca balıkları değil, sazlıkta yaşayan diğer sucul canlıları ve kuş türlerini de risk altına aldı.

müdahale ve can suyu takviyesi:

İhbar üzerine Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yüksekova Belediyesi ekipleri bölgede inceleme başlattı. İncelemelerin ardından belediyeye bağlı itfaiye ekipleri harekete geçerek, Nehil Kuş Cenneti ile Demirkonak köyü civarındaki su seviyesi düşen derelere tankerlerle su sevk etti. Gerçekleştirilen bu can suyu takviyesi sayesinde derelerdeki balıkların yaşamlarının sürdürülmesi sağlandı.

Çevredeki vatandaşlar ve doğa gönülleri, müdahaleye hızlı tepki gösteren ekipleri duyarlılıklarından dolayı tebrik etti. Müdahale, hem acil can kurtarma hem de kısa vadede ekosistemin korunması hedefleriyle yapıldı.

kritik alanlarda taşıma ve yeniden yerleştirme çalışmaları:

İlçeye bağlı Dedeler Mahallesi nde su seviyesinin kritik düzeye düşmesi ve kuruma riskinin bulunması nedeniyle, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki su ürünleri mühendisi sahada görev aldı. Riskli bölgelerde titizlikle toplanan balıklar, yaşamlarını güvenle sürdürebilecekleri temiz ve uygun su kaynaklarına bırakıldı.

Toplama ve yeniden yerleştirme çalışmaları, sucul canlıların zarar görmeden taşınmasına özen gösterilerek yürütüldü. Yetkililer, söz konusu müdahalelerin geçici bir çözüm olduğu uyarısında bulunarak su kaynaklarının korunması ve uzun vadeli önlemler alınmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Yetkililer, su kaynaklarının korunması, sucul canlıların yaşam alanlarının sürekliliğinin sağlanması ve doğal ekosistemin sürdürülebilirliği için bu tür ortak çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Çamur içinde çırpınan balıklar için tanker tanker su taşındı

Çamur içinde çırpınan balıklar için tanker tanker su taşındı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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