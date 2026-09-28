Yüksekova'da mahalleyi sarsan depo yangını daireye sıçradı

Yüksekova'da depo yangını kontrol altına alındı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Yeşildere Mahallesi Atatürk İlköğretim Okulu mevkiinde bulunan bir apartmanın deposunda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek binadaki bir daireye sıçradı. Olay, mahallede paniğe neden oldu.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler, binadaki Fahrettin Sevinç'e ait daireye ulaşınca vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

müdahale ve inceleme:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda depo ve dairede maddi hasar oluşurken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin tespiti için yetkili birimler tarafından inceleme başlatıldı.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE BİR APARTMANIN DEPOSUNDA ÇIKAN VE DAİREYE SIÇRAYAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.