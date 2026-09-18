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Yüksekova'da minik öğrenciler polislikle tanıştı

Yüksekova'daki 50. Yıl İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğini gezip polisliği yakından tanıdı; boyama kitapları verildi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 15:14

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Yüksekova'da minik öğrenciler polislikle tanıştı

Toplum destekli polislikle tanışma etkinliği:

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 50. Yıl İlkokulunda eğitim gören 3. sınıf öğrencileri, İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğini ziyaret etti. Ziyaret, ekiplerin sıcak karşılamasıyla başladı ve renkli, neşeli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler, polislerin çalışma ortamını görüp mesleği yerinde tanıma fırsatı buldu.

Gözlem, soru-cevap ve uygulamalı tanıtımlar:

Toplum Destekli Polislik personeli, çocuklara polislik mesleğini ve toplum güvenliğini sağlamak için yürütülen görevleri anlattı. Minikler merak ettikleri soruları doğrudan görevlilere yöneltti ve emniyet birimlerini dolaşarak günlük çalışmalar hakkında bilgi aldı. Etkinlik sayesinde öğrenciler hem gözlem yaptı hem de güvenlik bilincine dair temel bilgileri uygulamalı olarak öğrendi.

Eğlence ve hatıra anları:

Etkinliğin en renkli anlarından biri, öğrencilere hediye edilen boyama kitapları oldu; kitaplarda polislik mesleği eğlenceli figürlerle anlatıldı. Ayrıca çeşitli ikramlar sunulan ziyarette çocuklar polislerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek günü ölümsüzleştirdi. Ziyaret, polis-toplum ilişkilerini güçlendiren sıcak ve öğretici bir buluşma olarak kayda geçti.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDEKİ 50. YIL İLKOKULU 3. SINIF ÖĞRENCİLERİ, İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ...

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDEKİ 50. YIL İLKOKULU 3. SINIF ÖĞRENCİLERİ, İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK BÜRO AMİRLİĞİNİ ZİYARET EDEREK POLİSLERLE KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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