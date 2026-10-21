Yüksekova’da minnet ve dualarla şehit Ziyar Koparan anıldı

Mevlit töreni Yüksekova'da:

İğdır’ın Aralık ilçesindeki Şehit Bülent Aydın Karakolu bölgesinde devriye görevi sırasında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Ziyar Koparan, vefatının 40’ıncı gününde memleketi Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen mevlitle anıldı.

Törene katılım:

Yeni Mahalle’deki Mustafa Zeydan Camisi'nde gerçekleştirilen programa, 7. Hudut Komutanlığına bağlı askeri birlikler, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve katılımcılar şehitler için dualar etti.

Baba Necmettin Koparan'ın sözleri:

Şehidin babası Necmettin Koparan, evladının Iğdır'da görevi başındayken şehit düştüğünü hatırlatarak, 'Bugün şehidimizin 40. gün mevlidini vermek için Tekirdağ’dan Yüksekova’mıza geldik. Bu anlamlı günümüzde dostlarımız, arkadaşlarımız, komutanlarımız ve değerli bürokratlarımız bizleri yalnız bırakmadı; kendileriyle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduk. Herkese şükranlarımı sunuyorum, Allah herkesten razı olsun. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailemize sabır diliyorum' dedi.

Mevlidin ardından katılımcılara ikramda bulunuldu ve tören, şehidin anısına yapılan dualarla sona erdi.

ŞEHİT ER ZİYAR KOPARAN İÇİN YÜKSEKOVA'DA MEVLİT OKUTULDU