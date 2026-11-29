Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü onayıyla yürütülen Yüksekova İlçesi Hijyenik Sağım, Sağlıklı Süt Projesi kapsamında temin edilen malzemeler, hak sahiplerine teslim edildi.

teslimat ve uygulama:

Müdürlük ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan öncülüğünde, 40 büyükbaş hayvan yetiştiricisine sağımda hijyen ve teknik kapasiteyi artırmaya yönelik ekipmanları dağıttı. Dağıtılan malzemeler arasında sağım ekipmanları, hijyen setleri ve işletmelerin teknik imkanlarını güçlendirecek araç-gereçler yer aldı.

amaç ve beklenen sonuçlar:

Projenin temel hedefi, sağım süreçlerindeki hijyen standartlarını yükselterek süt veriminde artış sağlamak ve işletmelerin sürdürülebilirliğini güçlendirmektir. Bu sayede üretim kapasitesinin artması, süt kalitesinin yükselmesi ve kırsal ekonominin desteklenmesi hedefleniyor.

Müdürlükten yapılan açıklamada, kırsal kalkınmanın teşvik edilmesi ve ilçedeki hayvancılık faaliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Uygulamanın takip edileceği ve ihtiyaç halinde ilave desteklerin değerlendirileceği belirtildi.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE SÜT ÜRETİMİNDE HİJYEN STANDARTLARININ YÜKSELTİLMESİ AMACIYLA 40 YETİŞTİRİCİYE MALZEME VE EKİPMAN DESTEĞİ VERİLDİ.