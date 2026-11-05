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Yüksekova'da tarım sahasında birlikte hasat sevinci

Murat İnan ve ziraat mühendisleri, Yüksekova'da tarlada çiftçilerle buluşup hasat sevinçlerini paylaştı; verim ve sorunlar sahada değerlendirildi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Yüksekova'da tarım sahasında birlikte hasat sevinci

Yüksekova'da tarım sahasında destek ve gözlem

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan ile ziraat mühendislerinden oluşan teknik ekip, her hafta olduğu gibi bu hafta da Yüksekova'da üreticilerin yanında oldu. Sahada yapılan ziyaretlerle hasat dönemine eşlik eden ekip, çiftçilerin gözlemlerini dinleyip üretim koşullarını yerinde inceledi.

Saha çalışmaları ve amaçları:

Yürütülen saha çalışmaları, ilçede tarımsal üretim ve verimliliği artırmayı hedefliyor. Teknik ekip, tarlada, bağda ve bahçede yapılan uygulamaları gözlemleyerek modern tarım tekniklerinin tarlaya taşınması ve verim artırıcı tedbirlerin yaygınlaştırılması için notlar aldı. Üreticilerin karşılaştığı sorunlar kayıt altına alınıp çözüm önerileri için kurum içi değerlendirmelere yönlendirildi.

Çiftçilerle buluşma ve mesaj:

Toprakla buluşan her bir tohumun, dökülen her alın terinin Yüksekova’nın bereketli topraklarında nasıl bir değere dönüştüğünü yerinde görmenin kendileri için hem büyük bir mutluluk hem de en önemli sorumluluk olduğunu ifade eden Müdür İnan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak masa başında değil, doğrudan tarlada, bağda ve bahçede üreticimizin yanında olmayı ilke edindik. Her hafta olduğu gibi bu hafta da mesai mefhumu gözetmeksizin saha ziyaretlerimizi sürdürdük; alın teriyle üretim yapan, bu topraklara can veren çiftçilerimizin hasat sevincine ortak olduk. Yüksekova, sahip olduğu zengin tarım potansiyeli ve çalışkan üreticileriyle her geçen gün daha da ileriye gitmektedir. Bizler ziraat mühendislerimiz ve tüm ekibimizle birlikte çiftçimizin her daim destekçisi olmaya, modern tarım tekniklerini ve verimlilik artırıcı çalışmaları tarlaya taşımaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki; üreten bir Yüksekova güçlü bir Türkiye demektir. Tüm çiftçilerimize bereketli, kazasız ve bol kazançlı bir hasat sezonu diliyorum

Yetkililer, saha ziyaretlerinin düzenli biçimde süreceğini ve üreticilerle iletişimin kesintisiz tutulacağını belirtti. Bu yaklaşımın, yerel üretimin güçlendirilmesi ve tarımsal sürdürülebilirliğin sağlanmasında önemli katkı sunması bekleniyor.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ MURAT İNAN VE ZİRAAT MÜHENDİSLERİNDEN OLUŞAN...

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ MURAT İNAN VE ZİRAAT MÜHENDİSLERİNDEN OLUŞAN TEKNİK EKİP, HER HAFTA OLDUĞU GİBİ BU HAFTA DA BAHÇEDE HASAT YAPAN ÇİFTÇİLERİ YALNIZ BIRAKMADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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