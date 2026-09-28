Dolar 48,9770 +0,12%
Euro 55,7046 -0,07%
Bist 12.529,04 -2,87%
Altın Gram 6.587,69 -3,18%
EUR/USD 1,1369 -0,22%
Brent Petrol 99,00 +1,60%
--°

Yüksekova'da yasa dışı bahis çemberi dağıtıldı: 46 gözaltı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 46 şüpheli yakalandı, çok sayıda hesaba el konuldu.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:39

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 15:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Yüksekova'da yasa dışı bahis çemberi dağıtıldı: 46 gözaltı

Operasyonun detayları:

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Bu çalışma kapsamında, bahis oynattığı ve organizasyon içinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 46 şüpheli tespit edilip yakalandı.

adreslerde yapılan aramalar ve el koyma:

Belirlenen adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, yasa dışı bahis ve şans oyunlarıyla bağlantılı para nakline aracılık ettiği belirlenen çok sayıda hesaba el konuldu. Ekipler, söz konusu hesaplara ilişkin delillerin toplanması ve kayıtların incelenmesine yönelik işlemler yürütüyor.

gözaltı süreci ve yetkili açıklaması:

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Yetkililer, kamu düzeni ve toplum huzurunun korunması amacıyla yasa dışı bahis suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

HAKKÂRİ&#039;NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE YASA DIŞI BAHİS FAALİYETLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 46...

HAKKÂRİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE YASA DIŞI BAHİS FAALİYETLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 46 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Vatan Caddesi'nde seyir halindeki ticari araç alev aldı
images

Mardin merkezli yasa dışı bahis ağına eş zamanlı baskın: 45 gözaltı
images

Şiddetli yağışlar toprak kaymalarına neden oldu; Hindistan ve Nepal'de 70 kişi y...
images

Şanlıurfa'da iki operasyonda yaklaşık 10 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçi...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ayvalık kentin beşinci büyük ilçesi oldu: nüfus 75 bin 815

Vatan Caddesi'nde seyir halindeki ticari araç alev aldı

Mardin merkezli yasa dışı bahis ağına eş zamanlı baskın: 45 gözaltı

Türkiye ve Gürcistan arasında hava harekâtı planlama kursu başarıyla tamamlandı

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi