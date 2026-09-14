Yüksekova'nın doğası emniyet cephesinde hayat buldu

Yüksekova emniyet binasının dış cephesi sanatla buluştu

Yüksekova Kaymakamlığı öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının dış duvarları, bölgenin doğa ve kültür motifleriyle süslenerek açık hava galerisine dönüştürüldü.

Çalışmanın yürütülmesi:

Kaymakam Volkan Hülür talimatıyla başlatılan projede, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bağlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Aile Destek Merkezi bünyesindeki usta öğreticiler ile ressamlar görev aldı. Proje, ana cadde üzerindeki yoğun yaya trafiğinin bulunduğu cepheleri hedef aldı ve duvarlar usta eller tarafından fırçalarla işlenerek görsel bir değere kavuşturuldu.

İşlenen motifler ve hedefler:

Duvar süslemelerinde bölgenin coğrafi ve kültürel zenginlikleri ön plana çıkarıldı. Sat Gölleri, Nehil Sazlığı, Cilo Dağı, endemik tür olan ters lale, dağ keçisi ve at figürleri ile berivanlar, polis ve çocuk figürleri titizlikle işlendi. Projenin amacı ilçenin estetik görünümünü artırmak ve halka açık mekanlara estetik katmaktır.

Naime Dilbilir çalışmanın en çok kullanılan ve gezilen noktalardan birinde gerçekleştirildiğini belirterek Kaymakam Hülür ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin'e teşekkür etti. Mehmet Zeki Kayhan ise Sat Gölleri'nden ters laleye kadar coğrafyanın simgelerinin duvarlara taşındığını ifade etti.

Tamamlanan süslemeler ilçe sakinleri ve yoldan geçen vatandaşların beğenisini topladı.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA KAYMAKAMLIĞI ÖNCÜLÜĞÜNDE HAYATA GEÇİRİLEN PROJEYLE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN DUVARLARI BÖLGENİN DOĞA VE KÜLTÜREL MOTİFLERİYLE SÜSLENDİ.