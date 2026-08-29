Yüksekova'nın Güngör Mahallesi'ne yeni cami: Abdülkerim Yurtseven ibadete açıldı

Abdülkerim Yurtseven Camii hizmete açıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, hayırsever bir vatandaş tarafından Güngör Mahallesi'nde yaptırılan Abdülkerim Yurtseven Camii düzenlenen törenle ibadete açıldı. Açılış programı Yüksekova İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirildi ve caminin bölge sakinlerinin ibadet ihtiyaçlarına önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

Tören ve dualar:

Açılışta konuşan İl Müftüsü Hüseyin Okuş, eserin Yüksekova ve bölge halkı için hayırlı olmasını dileyerek yapımda emeği geçen hayırsever vatandaşa teşekkür etti. Konuşmanın ardından müftü tarafından yapılan dua ile kurdele kesildi ve program cami içinde devam etti.

Cami programında Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunurken, İl Müftüsü Hüseyin Okuş cemaate 'Vatan sevgisi' konulu hutbe irat etti. Hutbe sonrasında toplu dua yapıldı ve ibadet hizmetlerinin düzenli şekilde yürütülmesi temennileri paylaşıldı.

Katılımcılar ve kapanış:

Açılış törenine Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş, Yüksekova İlçe Müftüsü Nihat Şahin, Şemdinli İlçe Müftü Vekili Bayram Ertuğrul ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program, caminin yapımını üstlenen hayırsever vatandaşın katılımcılara ikramda bulunmasıyla sona erdi.

Yeni caminin, ilçe sakinlerinin ibadetlerini yerine getirmesine ve dini hizmetlerden faydalanmasına katkı sunması bekleniyor.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE HAYIRSEVER BİR VATANDAŞ TARAFINDAN YAPTIRILAN ABDÜLKERİM YURTSEVEN CAMİİ, DÜZENLENEN TÖRENLE İBADETE AÇILDI.