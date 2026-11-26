Program ve katılımcılar:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yüksekte Güvenli Çalışma: Farkındalık Buluşmaları" programı Ankara Sanayi Odası'nda (ASO) gerçekleştirildi. Programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Erhan Taylan, ASO Başkanı Seyit Ardıç, İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Kızılırmak ile sektör temsilcileri ve davetliler katıldı.

yüksekte düşmelerin önemi ve temel mesajlar:

Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, yüksekten düşmelerin işyeri ölümlerinde önemli bir paya sahip olduğuna dikkat çekti ve bu kazaların önlenmesinin iş sağlığı ve güvenliği kültürünün tüm yönetim kademelerinde benimsenmesine bağlı olduğunu vurguladı. Alpkan, özellikle alt işverenler ve küçük işletmelerde güvenli çalışma bilincinin yaygınlaştırılmasının gerekliliğini, işverenlerin çalışanlara eğitim sağlaması, koruyucu ekipman temini ve denetim mekanizmalarının etkin işletilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca mevzuat uygulamalarında rehberlik ve işbirliğinin önemine değinerek teknolojik imkânlar ve yeni çalışma yöntemlerinin güvenli ortamların oluşturulmasında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

küresel ve ulusal verilerle risk tablosu:

ASO Başkanı Seyit Ardıç, sanayi ve üretimin insan emeğiyle mümkün olduğunu hatırlatarak iş sağlığı ve güvenliğinin sürdürülebilir kalkınmanın ayrılmaz parçası olduğunu söyledi. Ardıç, Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine atıfla dünyada yılda yaklaşık 2 milyon 930 bin kişinin işle bağlantılı kazalar ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 395 milyon çalışanın ölümle sonuçlanmayan iş kazalarına maruz kaldığını paylaştı. Bu rakamların iş sağlığı ve güvenliğinin sadece işletme değil, ülke politikalarının da önceliği olması gerektiğini ortaya koyduğunu belirtti.

inşaat sektörü ve yüksekte çalışma riskleri:

Ardıç, Türkiye'deki iş kazası istatistiklerinin önleyici politikalar gerektirdiğini vurgulayarak, "İstatistiklere göre her gün ortalama 5'ten fazla çalışanımızı iş kazalarında kaybediyoruz" dedi. Kayıpların yaklaşık %30'unun inşaat sektöründe gerçekleştiğini, Avrupa Birliği ortalamasının ise %23 civarında olduğunu belirtti. İnşaat sektöründe ölümle sonuçlanan her 10 iş kazasının dördünün yüksekten düşme kaynaklı olduğuna dikkat çekerek uygun mühendislik çözümleri, güvenli iskele ve platformlar, toplu koruma tedbirleri, doğru ekipman kullanımı ve etkin denetim mekanizmalarıyla bu kayıpların azaltılabileceğini söyledi.

yerel veriler ve öncelikler:

Başkent özelinde de değerlendirme yapan Ardıç, Ankara'nın savunma, havacılık, makine-metal ve yapı malzemeleri gibi geniş bir üretim ekosistemine sahip olduğunu, bu ekosistemin güvenliği sağlamanın öncelik olması gerektiğini belirtti. 2025 yılı verilerine göre Ankara'da 57 bini aşkın sigortalı çalışan iş kazası geçirmiştir ifadesini paylaşan Ardıç, şantiye, bakım-onarım, çatı ve platform çalışmaları ile makine montajı gibi faaliyetlerde yüksekte çalışmanın yaygın risk oluşturduğunu vurguladı. Ayrıca KOBİ'lerin güvenli çalışma teknolojilerine, uygulamalı eğitime ve iş sağlığı hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

öneriler ve yol haritası:

ASO Başkanı ayrıca iş sağlığı ve güvenliğinin kurumsal yönetim anlayışının birinci önceliği haline gelmesi gerektiğini, dijitalleşme ve yapay zekânın risk tespiti ve önleme süreçlerine katkı sağlayabileceğini belirtti. Ardıç, üç temel öncelik olarak şu noktalara dikkat çekti: 1) uygulamalı, sürekli ve risk odaklı eğitimler, 2) yüksek riskli faaliyetlerde güvenli ekipman, uygun iskele-platform ve toplu koruma tedbirlerinin yaygınlaştırılması, 3) ramak kala olayların sistematik analizi ve çalışanların güvenlik süreçlerine aktif katılımı. Ardıç, kamu kurumları, işveren ve çalışan örgütleri ile iş güvenliği uzmanlarının bilgi ve deneyimini ortak çalışmalara dönüştürme çağrısında bulundu.

oturum içeriği ve sonuç:

Açılış konuşmalarının ardından program, "Yüksekte Güvenli Çalışma: Sektörel İstatistikler, Yasal Yükümlülükler ve İyi Uygulama Örnekleri" başlıklı oturum ile devam etti. Oturumda inşaat sektöründeki iş kazaları, temel yasal yükümlülükler, düşmeyi önleyici ve durdurucu sistemler, iskele ve kalıp sistemlerinde güvenli çalışma şartları ile şantiyelerdeki iyi uygulama örnekleri ele alındı. Açılış konuşmalarının sonunda ASO Başkanı Seyit Ardıç, konuşmacılara plaket takdim etti. Program, soru-cevap bölümü ve katılımcı değerlendirmeleriyle sona erdi.

‘YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA: FARKINDALIK BULUŞMALARI’ PROGRAMI, ANKARA SANAYİ ODASI’NDA (ASO) GERÇEKLEŞTİRİLDİ.