Yüksel Yıldırım: 2-0 ile ucuz kurtulduk, eksikler can yakıyor

Maç değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Samsunspor sahasında Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, karşılaşmayı ve takımın durumunu açık şekilde değerlendirdi. Yıldırım, özellikle maçın başında erken yenilen golün tekrarlandığını vurgulayarak, Göztepe maçındaki 3. dakikada yenen gole atıf yaptı.

Başkanın ifadelerine göre maçın kırılma noktalarından biri ilk dakikalarda yenen gol oldu: "Göztepe maçında nasıl 3. dakikada yediysek, burada da yine maçın 3. dakikasında gol yedik." Yıldırım, takımın maç boyunca direndiğini söylerken, sakatlıkların ve kadrodaki boşlukların sonucu etkilediğini belirtti.

Eksikler, sakatlar ve santrforsuz oyun:

Yıldırım, maçta yaşanan sakatlıkları örnekleyerek Marius'un sakat olduğunu ve Fatih Kaya'nın 15. dakikada sakatlanıp oyundan çıktığını aktardı. Bu gelişmelerin ardından takımın santrforsuz kalmasının maçın seyrini zorlaştırdığını belirtti: "Fatih Kaya 15. dakikada sakatlandı. O da çıkınca Fenerbahçe’ye karşı santrforsuz oynuyorsunuz. Fenerbahçe sizi böyle yakalarsa biz 2-0 ile bana göre ucuz kurtulduk. Açık ve net söylüyorum, Fenerbahçe fark yapabilirdi ama takım gerçekten direndi."

Takımın maç içindeki direnç gösterisini takdir eden Yıldırım, savunmada bugün ilk kez oynayan Gabriele'i beğendiğini ve oyuncunun takımı henüz yeni tanıdığını kaydetti.

Transfer stratejisi ve taraftar eleştirisi:

Transfer konusunda kulübün elindeki imkanların sınırlı olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Transferin kendileri için bittiğini" belirtti ve kadrolarında şu an boşluk olmadığını söyledi. Başkan, sakatlıklar düzeldiğinde kadronun daha güçlü olacağını ifade etti: "Sakatlarımız geldiğinde başka bir Samsunspor olacağız. Milli takım arasından sonra Türkiye gerçek Samsunspor’u izleyecek."

Yıldırım ayrıca taraftarlara yönelik sert eleştirilerde bulundu; Fenerbahçe gibi büyük bir rakibin gelişinde seyirci desteğinin yetersiz kaldığını söyledi. Bilet fiyatları ve mazeretlere değinerek, kulübün gelir zorluklarına dikkat çekti: "Samsun’un başka hiçbir geliri yok. Tamamen ben karşılıyorum. Forma reklamlarını kendim veriyorum. Bütün parayı kendim…" Başkan, şehrin kulübe sahip çıkmasını beklediğini ve yalnız hissettiğini de ekledi.

Uzun vadeli planlar ve hedefler:

Yıldırım, kulübün gençleşme stratejisinin bilerek uygulandığını belirtti. "Takımın yaş ortalaması 23,5" olan kadronun meyvelerini önümüzdeki sezonlarda vereceğini söyledi. Hedeflerini açıkça ortaya koyan Yıldırım, bu sezon için beşinciliği hedeflediklerini, olmazsa altıncı ya da yedinci sıranın söz konusu olabileceğini, ancak "Samsunspor’un ölüsü bu ligde ilk 8’de olur" diyerek iddiasını sürdürdü.

Sonuç olarak Yıldırım, Fenerbahçe’yi ve onların sezon hedeflerini takdir ederken kendi takımının eksiklere rağmen gösterdiği mücadeleyi övdü ve milli maç arasından sonra daha iyi bir Samsunspor izleyeceklerini vurguladı.

SAMSUNSPOR BAŞKANI YÜKSEL YILDIRIM, FENERBAHÇE MAĞLUBİYETİ ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNARAK, "FENERBAHÇE’YE KARŞI SANTRFORSUZ OYNUYORSUNUZ. FENERBAHÇE SİZİ BÖYLE YAKALARSA BİZ İKİ SIFIRLA BANA GÖRE UCUZ KURTULDUK. AÇIK VE NET SÖYLÜYORUM, FENERBAHÇE FARK YAPABİLİRDİ AMA TAKIM GERÇEKTEN DİRENDİ"DEDİ.