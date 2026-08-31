Dolar 48,2573 +0,06%
Euro 55,9986 +0,23%
Bist 14.565,85 -0,52%
Altın Gram 6.965,18 -0,90%
EUR/USD 1,1600 +0,10%
Brent Petrol 88,72 +3,02%
--°

Yüksel Yıldırım: 2-0 ile ucuz kurtulduk, eksikler can yakıyor

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe yenilgisine ilişkin sakatlıklar, 3. dakikada yenen gol ve taraftara yönelik eleştirilerini paylaştı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 01:03

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 01:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Yüksel Yıldırım: 2-0 ile ucuz kurtulduk, eksikler can yakıyor

Maç değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Samsunspor sahasında Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, karşılaşmayı ve takımın durumunu açık şekilde değerlendirdi. Yıldırım, özellikle maçın başında erken yenilen golün tekrarlandığını vurgulayarak, Göztepe maçındaki 3. dakikada yenen gole atıf yaptı.

Başkanın ifadelerine göre maçın kırılma noktalarından biri ilk dakikalarda yenen gol oldu: "Göztepe maçında nasıl 3. dakikada yediysek, burada da yine maçın 3. dakikasında gol yedik." Yıldırım, takımın maç boyunca direndiğini söylerken, sakatlıkların ve kadrodaki boşlukların sonucu etkilediğini belirtti.

Eksikler, sakatlar ve santrforsuz oyun:

Yıldırım, maçta yaşanan sakatlıkları örnekleyerek Marius'un sakat olduğunu ve Fatih Kaya'nın 15. dakikada sakatlanıp oyundan çıktığını aktardı. Bu gelişmelerin ardından takımın santrforsuz kalmasının maçın seyrini zorlaştırdığını belirtti: "Fatih Kaya 15. dakikada sakatlandı. O da çıkınca Fenerbahçe’ye karşı santrforsuz oynuyorsunuz. Fenerbahçe sizi böyle yakalarsa biz 2-0 ile bana göre ucuz kurtulduk. Açık ve net söylüyorum, Fenerbahçe fark yapabilirdi ama takım gerçekten direndi."

Takımın maç içindeki direnç gösterisini takdir eden Yıldırım, savunmada bugün ilk kez oynayan Gabriele'i beğendiğini ve oyuncunun takımı henüz yeni tanıdığını kaydetti.

Transfer stratejisi ve taraftar eleştirisi:

Transfer konusunda kulübün elindeki imkanların sınırlı olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Transferin kendileri için bittiğini" belirtti ve kadrolarında şu an boşluk olmadığını söyledi. Başkan, sakatlıklar düzeldiğinde kadronun daha güçlü olacağını ifade etti: "Sakatlarımız geldiğinde başka bir Samsunspor olacağız. Milli takım arasından sonra Türkiye gerçek Samsunspor’u izleyecek."

Yıldırım ayrıca taraftarlara yönelik sert eleştirilerde bulundu; Fenerbahçe gibi büyük bir rakibin gelişinde seyirci desteğinin yetersiz kaldığını söyledi. Bilet fiyatları ve mazeretlere değinerek, kulübün gelir zorluklarına dikkat çekti: "Samsun’un başka hiçbir geliri yok. Tamamen ben karşılıyorum. Forma reklamlarını kendim veriyorum. Bütün parayı kendim…" Başkan, şehrin kulübe sahip çıkmasını beklediğini ve yalnız hissettiğini de ekledi.

Uzun vadeli planlar ve hedefler:

Yıldırım, kulübün gençleşme stratejisinin bilerek uygulandığını belirtti. "Takımın yaş ortalaması 23,5" olan kadronun meyvelerini önümüzdeki sezonlarda vereceğini söyledi. Hedeflerini açıkça ortaya koyan Yıldırım, bu sezon için beşinciliği hedeflediklerini, olmazsa altıncı ya da yedinci sıranın söz konusu olabileceğini, ancak "Samsunspor’un ölüsü bu ligde ilk 8’de olur" diyerek iddiasını sürdürdü.

Sonuç olarak Yıldırım, Fenerbahçe’yi ve onların sezon hedeflerini takdir ederken kendi takımının eksiklere rağmen gösterdiği mücadeleyi övdü ve milli maç arasından sonra daha iyi bir Samsunspor izleyeceklerini vurguladı.

SAMSUNSPOR BAŞKANI YÜKSEL YILDIRIM, FENERBAHÇE MAĞLUBİYETİ ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNARAK...

SAMSUNSPOR BAŞKANI YÜKSEL YILDIRIM, FENERBAHÇE MAĞLUBİYETİ ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNARAK, "FENERBAHÇE’YE KARŞI SANTRFORSUZ OYNUYORSUNUZ. FENERBAHÇE SİZİ BÖYLE YAKALARSA BİZ İKİ SIFIRLA BANA GÖRE UCUZ KURTULDUK. AÇIK VE NET SÖYLÜYORUM, FENERBAHÇE FARK YAPABİLİRDİ AMA TAKIM GERÇEKTEN DİRENDİ"DEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Beşiktaş - Çorum FK maçında var koltuğunda Richard Martens
images

mahalle kupasında eski mezitli ve kavaklıpınar zafere ulaştı
images

Taranto 2026'da Cansel Özkan koparmada zirveye çıktı
images

Dünya şampiyonları Afyonkarahisar'da buluşuyor: MXGP Türkiye'ye geri sayım

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

TBMM'de veda: eski CHP milletvekili Mehmet Cevdet Selvi için tören

Kaldırıma taşınan musalla taşı 55 yıllık iz bıraktı

Kırıkkale'de terfi sevinci: jandarma personeli yeni rütbelerine kavuştu

Genç futbolcunun kaybı: Mithat Özgür İnce hayatını kaybetti

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı