Dolar 48,9771 +0,12%
Euro 55,7050 -0,07%
Bist 12.592,76 -2,38%
Altın Gram 6.538,57 -3,91%
EUR/USD 1,1370 -0,20%
Brent Petrol 99,99 +2,62%
--°

yüksel yıldırım: kırgınlıkları bir kenara bırakıp omuz omuza olalım

Yüksel Yıldırım, taraftarlara kırgınlıkları geride bırakma çağrısı yaptı; tribünleri doldurarak ve birlikte hareket ederek Samsunspor’u güçlendirelim dedi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 17:57

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 18:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

yüksel yıldırım: kırgınlıkları bir kenara bırakıp omuz omuza olalım

Yüksel Yıldırım'dan birlik çağrısı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, son dönemde kulüp ile taraftarlar arasında yükselen gerginliklere ilişkin kapsamlı bir açıklama yaparak, kırgınlıkların geride bırakılmasını ve birlikte hareket edilmesini istedi. Yıldırım, konuşmasında kendisini önce bir başkan olarak değil, "Samsunspor sevdalısı" biri olarak tanımladı ve duygusal bir çağrı yaptı.

Başkana değil, bir taraftar gibi:

Yıldırım, açıklamasında "Bu şehrin sokaklarında büyümüş, tribünlerin öfkesiyle coşmuş, maratonun sesinde kendini bulmuş, Atatürklü arma için ömrünü vermeye hazır bir Samsunspor delisi olarak sesleniyorum" ifadelerini kullandı. Başkan, tribünlerden ve sosyal medyadan gelen eleştirilerin farkında olduğunu belirterek sportif sonuçlar, transferler, bilet politikası ve takımın sahadaki performansına yönelik kaygıları dinlediğini söyledi.

Kırgınlıklara açıklık ve özür:

Yıldırım, bazı sözleriyle taraftarları kırmış olabileceğini kabul ederek, "Ben taraftarlarla kavga eden bir başkan olarak anılmak istemiyorum. Ben taraftarlarla birlikte Samsunspor’un çıkarları için mücadele eden bir başkan olmak istiyorum" dedi. Ayrıca, "Söylediklerimin yanlış anlaşıldığı veya gönül kırdığı noktalar varsa bundan dolayı üzgünüm" sözleriyle olası kırgınlıklara karşı üzüntüsünü iletti.

Tribünlere çağrı:

Başkan, takımın kritik bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek taraftarlara tribünleri doldurma ve takımı yalnız bırakmama çağrısında bulundu. Yıldırım, "Şimdi geçmişi büyütme zamanı değil. Şimdi yan yana durma, tek yürek olma zamanı. Kapımız da gönlümüz de taraftarımıza sonuna kadar açıktır" sözleriyle birlik vurgusunu öne çıkardı.

Yıldırım ayrıca kulübün görevde oldukları günden bu yana daha güçlü bir yapı kurmak için çalıştıklarını, pandemi döneminde dahi Samsunspor’u ayağa kaldırmak için mücadele ettiklerini hatırlattı. Konuşmasını sonlandırırken ise "Atatürk’lü armaya küsülmez; çünkü Samsunspor hepimizden büyüktür. Kırgınlıkları bir kenara bırakalım, yanlışları birlikte düzeltelim ve Samsunspor’u hak ettiği yere omuz omuza taşıyalım. Birlikte, tek yürek, tek nefes, tek sevda en büyük Samsunspor" ifadelerini kullandı.

Açıklama, kulüp içindeki dikkatleri yatıştırmayı ve taraftarlarla yönetim arasında yeniden bir diyalog zemini oluşturmayı hedefliyor. Yıldırım’ın çağrısı, hem saha içinde hem de tribünlerde ortak bir odak oluşturma amacını taşıyor.

SAMSUNSPOR KULÜBÜ BAŞKANI YÜKSEL YILDIRIM

SAMSUNSPOR KULÜBÜ BAŞKANI YÜKSEL YILDIRIM

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mardin'de sporla buluşma: gençlere altyapı ve destek vurgusu
images

Mersin'e iki madalya getiren parkurcu Esilay Odabaşı büyükler serbestte şampiyon
images

Muğla'dan Pekin'e: Continental takım kürsü umutlarını canlı tutuyor
images

Karabük Ovacık'ta EkoLider eğitimiyle sürdürülebilir gençlik kampları güçleniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muş'un sonbahar meyveleri tezgâhlarda hayat buldu

Plakasız motosiklet kontrolünde şase ve motor numaralarının kazındığı tespit edildi

Bolu'da ikinci el mantar çadırları yeni gibi gösterildi: 24 milyonluk yersiz ödeme iddiası

İstanbul sağanakla vuruldu, Şişli’de ağaçlar devrildi, Beşiktaş’ta rögarlar taştı

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi