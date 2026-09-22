Yükümlüler için kamu hizmeti protokolü ile kurumlar arası iş birliği güçlendirildi

Protokolün kapsamı:

Bayburt Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan iş birliği protokolü, yükümlülerin kamuya yararlı işlerde çalıştırılmasına yönelik bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Protokol, Vali Mustafa Eldivan ve Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz tarafından imzalandı.

Uygulanacak işler:

Protokol kapsamında, kamu kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda yükümlüler; çevre düzenlemesi, temizlik, bakım ve benzeri işleri yapacak şekilde görevlendirilebilecek. Görev dağılımı ve çalışma alanları ilgili kurumların talepleri ve kapasitesi dikkate alınarak belirlenecek.

Amaç ve iş birliği:

Uygulamanın temel hedefi, yükümlülerin toplum yararına yapılan çalışmalara katılımını artırmak ve onların kamu hizmetlerine somut katkı sunmasını sağlamaktır. Protokolle kurumlar arasında koordinasyon güçlendirilecek, çalışmalar ilgilenen kurumlarla yapılacak iş birliği çerçevesinde yürütülecek.

Bu düzenlemeyle yükümlülerin sorumluluk üstlenerek toplumsal hayata daha aktif katılmaları ve kamu yararına hizmetlerde yer almaları amaçlanıyor. Uygulamanın izlenmesi ve koordinasyonu ilgili kurumların ortak çalışmasıyla sürdürülecek.

BAYBURT’TA YÜKÜMLÜLERİN KAMU HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILMASI İÇİN PROTOKOL İMZALANDI