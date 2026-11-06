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Yükümlülerden kamuya yenileme desteği: Bursa'da kurum binaları yenilendi

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, kamu yararına çalışan yükümlüler İŞKUR ana hizmet ve Yıldırım hizmet binalarında boya, badana ve temizlik yaptı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 15:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yükümlülerden kamuya yenileme desteği: Bursa'da kurum binaları yenilendi

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden ücretsiz bakım çalışmaları

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, kamu yararına çalışma kapsamında kamu kurumlarının ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla ücretsiz boya, badana ve bakım faaliyetlerini sürdürüyor. Yürütülen çalışmalarla hem kurum binaları yenileniyor hem de yükümlülere çalışma disiplini kazandırılıyor.

Tamamlanan çalışmalar:

Kamu yararına çalışan yükümlüler tarafından Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün ana hizmet binası ile Yıldırım Hizmet Binasında yürütülen boya, badana ve temizlik işleri tamamlandı. Binalarda yapılan bakım ve temizliğin ardından hizmet alanları yenilenerek kurumların kullanımına hazır hâle getirildi.

Teslim ve değerlendirme:

Çalışmaların bitimini takiben Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden sorumlu Bursa Cumhuriyet Savcısı İbrahim Yakut ve Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen'i ziyaret ederek tamamlanan işleri yerinde inceledi ve çalışmaları teslim etti.

Denetimli serbestlik kapsamında yürütülen bu kamu yararına çalışma faaliyetleriyle, kamu kurumlarının eksiklikleri giderilirken yükümlülerin topluma faydalı bireyler olarak yeniden kazandırılması, çalışma disiplini edinmeleri ve toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, kamu kurumlarıyla iş birliği içinde benzer çalışmaları sürdürmeye devam ediyor.

BURSA DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN KAMU KURUMLARINA ÜCRETSİZ BOYA VE BADANA...

BURSA DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN KAMU KURUMLARINA ÜCRETSİZ BOYA VE BADANA DESTEĞİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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