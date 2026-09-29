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Yulaflı'da aile işletmesinin çilek hedefi büyüyor

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ergene Yulaflı'daki 4,5 dönümlük çilek üretimini yerinde inceledi; aile işletmelerine yüzde 70 hibe desteği veriliyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:24

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Aslı Han

Yulaflı'da aile işletmesinin çilek hedefi büyüyor

Yulaflı'da çilek bahçesinde saha incelemesi

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve beraberindeki teknik ekip, Ergene ilçesi Yulaflı Mahallesi'nde yer alan 4,5 dönümlük çilek üretim alanını ziyaret ederek üretim sürecini yerinde inceledi. Ekip, bahçede çileklerin gelişim durumunu gözlemledi ve üretici Özkan Aydın ile yetiştiricilik uygulamaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Hastalık, zararlı ve teknik rehberlik:

İnceleme sırasında teknik ekip, çilek yetiştiriciliğinde karşılaşılabilecek hastalıklar ve zararlılar ile bunlara karşı alınabilecek tedbirler konusunda üreticiye uygulamalı bilgilendirme yaptı. Bu çalışmalar, üretimin farklı aşamalarında saha desteğinin sürdürüleceğine işaret ediyor.

Destek mekanizması ve bürokratik süreç:

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, üreticilere devlet desteklerinin hızlı şekilde ulaştırılması için bürokratik işlemlerin hızlandırıldığını belirtti ve 'Teşekkür ediyoruz. Bereketli olsun. Yasal olarak devletimizin verdiği bütün destekleri hızlı bir şekilde sizin de faydalanmanız için bürokratik işlemleri hızlı bir şekilde yapıp bakanlığımıza göndereceğiz. Biz aile işletmelerinin tamamını yüzde 70 hibe ile destekliyoruz. Devletimiz yüzde 70 hibe veriyor. İnşallah sen de bu desteklerden faydalanırsın' sözlerini aktardı. Aksoy'un vurguladığı yüzde 70 hibe desteği, aile işletmelerinin büyüme planları için önemli bir imkan sunuyor.

Üreticinin hedefleri:

Üretici Özkan Aydın, Yulaflı Mahallesi'ndeki 4,5 dönümlük çilek alanını ailece işlediklerini, toplamanın da kendileri tarafından yapıldığını söyledi. Aydın, 'Ben burasını daha fazla geliştirmek istiyorum, çeşitliliği artırmak istiyorum. Onlar için sadece destek istiyorum. Daha farklı ürünleri, yaban mersini gibi belirli ürünleri burada halka sunmak istiyoruz. Sera kurmak istiyoruz, kışın da üretim yapmak istiyoruz' ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, üreticilerle sahada bir araya gelerek teknik destek ve rehberlik çalışmalarını sürdürmesi planlanıyor; bu adım, yerel üretimin güçlendirilmesine yönelik somut bir adım olarak değerlendiriliyor.

TEKNİK EKİP TARAFINDAN ÜRETİCİYE ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KARŞILAŞILABİLECEK HASTALIK VE...

TEKNİK EKİP TARAFINDAN ÜRETİCİYE ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KARŞILAŞILABİLECEK HASTALIK VE ZARARLILAR İLE BUNLARA KARŞI ALINABİLECEK TEDBİRLER KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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