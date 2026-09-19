Yumaklı: 25 yılda millet iradesi güçlendi, doğuya tarım ve sulama yatırımları taşındı

Erzurum ziyareti: 25 yıllık değişim ve yeni hedefler

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyaret ve açılış için geldiği Erzurum'da AK Parti İl Başkanlığı'nda partililer ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, milletvekilleri Abdurrahim Fırat, Mehmet Emin Öz ve Selami Altınok, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, belediye başkanları ve parti yöneticileri katıldı.

Yumaklı, AK Parti hareketinin Türkiye siyasetinde 25 yıl önce yeni bir sayfa açtığını belirterek, sağlık, ulaştırma, eğitim, dış politika, milli sanayi ve sosyal politikalar dahil birçok alanda önemli başarılar kaydedildiğini söyledi. Bakan, "millet iradesi üzerindeki vesayetin prangaları birer birer kırıldı" ifadelerini kullanarak darbeler döneminin tarihe karıştığını vurguladı.

terörsüz Türkiye, güvenlik ve kırsal kalkınma seferberliği:

Yumaklı, terörsüz bir Türkiye hedefinin esasen toplumun her kesiminin yeniden hayat kurma iradesi olduğunu belirtti. Bakan, güvenliğin sağlandığı her karış toprağın yeniden üretime kazandırılması için AK Parti'nin sürekli çalıştığını; kalıcı huzurun, vatandaşların kendi topraklarında ekmeğini kazanması ve kendi işinin sahibi olmasıyla sağlanacağını söyledi.

Bakanlık olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da büyük bir seferberlik başlatıldığını aktaran Yumaklı, geçen hafta Erzurum ve Diyarbakır'da bölgesel değerlendirmeler yapıldığını, mevcut projelerin tek tek gözden geçirildiğini ve geliştirilebileceklerin yeniden planlandığını ifade etti. Gençlerin doğduğu toprakları terk etmemesi hedefiyle çalıştıklarını söyleyen Yumaklı, bakanlığın Türkiye'nin her köşesine ulaşan bir anlayışla hizmet verdiğini kaydetti.

erzurum'un tarım, orman ve su potansiyeli: rakamlarla durum değerlendirmesi:

Erzurum'un tarım, orman ve su potansiyelinin verimli kullanılmasına yönelik destekler ve yatırımlar hakkında bilgi veren Yumaklı, son 24 yılda ilde toplam yaklaşık 142 milyar lira tutarında yatırım, teşvik ve desteğin sağlandığını söyledi. Su ve sulama alanında 425 proje ile 614 bin dekarlık arazinin sulamaya açıldığını, bunun Erzurum ekonomisine yıllık yaklaşık 10,3 milyar lira katkı sağladığını belirtti.

Kırsal kalkınma projelerinin önemine dikkat çeken Yumaklı, orman köylülerine yönelik hedef odaklı projelerle bugüne kadar Erzurum'da 10 binden fazla projenin desteklendiğini, şehrin 62 ürününün coğrafi işaretle tescil edilerek markalaştırıldığını anlattı. Ayrıca bir milyon dekar alanda çalışmaların tamamlandığını, 1,4 milyon dekar alana sahip 5 ovanın koruma altına alındığını söyledi.

Hayvancılık ve üretim göstergelerine değinen Bakan, büyükbaş hayvan varlığında %40, küçükbaşta %21 artış; su ürünlerinde miktarın 10 kat artması ve arıcılık varlığında %57 yükseliş sağlandığını aktardı. Yumaklı bu artışların yeterli olmadığını, Erzurum potansiyelini tamamen ortaya çıkaracak çalışmaların sürdüğünü söyledi.

sulama projeleri ve takvim:

Devlet Su İşleri eliyle yürütülen yatırımlara da değinen Yumaklı, 4,5 milyar liralık Kuzgun-Elmalı Tüneli projesiyle 26 mahallede toplam 45 bin 500 hektarlık tarım arazisinin sulanmasının hedeflendiğini, projenin ihalesinin bu yılın Kasım ayında tamamlanmasının beklendiğini belirtti.

Aziziye ve Aşkale ilçelerinde 10 mahalleye hizmet verecek Tuzgun, Nafak, Orta Bahçe sulama ikmal projesinin yaklaşık 1,5 milyar lira yatırım ile 2 bin 900 hektar alanı sulayacağı, bu projenin ihalesinin Aralık ayında yapılmasının planlandığını söyledi. Narman'da 1,4 milyar lira yatırımla 10 mahalleye hizmet edecek Şehitler Barajı sulaması projesinin ilanının Mart 2027'de yapılacağını; 7 mahalleye hizmet verecek yaklaşık 750 milyon lira maliyetli regülatör sulama projesinin de Mart 2027'de ihaleye çıkacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı, dere ıslahları, gölet ve baraj inşaatları, tünel çalışmalarının takibini sürdürdüklerini; yavaş ilerleyenlerin hızlandırılması ve söz verilen projelerin zamanında tamamlanması için yoğun çaba gösterdiklerini vurguladı. Yumaklı, bakanlık olarak vatandaşların kendi topraklarında üretip istihdam sağlama hedefi doğrultusunda gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

ERZURUM’A GELEN TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, AK PARTİ ERZURUM İL BAŞKANLIĞI’NI ZİYARET ETTİ. AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI’NDA PARTİLİLERLE BİR ARAYA GELEN YUMAKLI, DAHA SONRA BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.