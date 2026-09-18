Yumaklı ziyaretle acıyı paylaştı: şehit Yakup Koç'un ailesine taziye

Yumaklı'nın Erzincan ziyareti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzincan'da şehit Jandarma Er Yakup Koç'un ailesinin evine ziyarette bulundu. Ziyarete Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve beraberindeki protokol üyeleri eşlik etti.

ziyaretin ayrıntıları:

Yumaklı, şehidin annesi Hanife Koç ile ve aile fertleriyle bir süre sohbet etti; ailenin yaşadığı acıyı paylaştı ve taziyelerini iletti. Görüşmede ailenin duyguları dinlendi ve yetkililerin aileyle yakın ilişki sürdüreceği belirtildi.

bakanın mesajı:

Devlet olarak her daim şehit ailelerimizin yanında olmaya, acılarını paylaşmaya ve taleplerini başımızın üstünde tutmaya devam edeceğiz. Bu vatan için canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz.

Bakan Yumaklı, ziyaret sırasında şehit yakınlarına devletin desteğinin süreceğini vurgulayarak, ailenin taleplerinin önemsendiğini ifade etti.

BAKAN YUMAKLI, ŞEHİT JANDARMA ER YAKUP KOÇ'UN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ