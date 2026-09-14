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Yumrutepe'de dün gece örtü üstü yangına itfaiye hızlı müdahale etti

Van'ın Tuşba ilçesi Yumrutepe Mahallesi'nde çıkan örtü üstü yangın, 112'ye yapılan ihbarla gelen itfaiye ekiplerince zamanında söndürüldü.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yumrutepe'de dün gece örtü üstü yangına itfaiye hızlı müdahale etti

Yumrutepe'de örtü üstü yangını

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Yumrutepe Mahallesi'nde dün gece, henüz bilinmeyen nedenle örtü üstü yangını çıktı. Mahalle sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine yetkililere haber verildi.

ihbar ve müdahale:

Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından kısa sürede bölgeye intikal eden Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışmasıyla alevler daha fazla büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü.

güncel durum:

Yangın söndürüldü; olayla ilgili başka ayrıntı paylaşılmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

VAN&#039;IN TUŞBA İLÇESİNDE ÇIKAN ÖRTÜ ÜSTÜ YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.

VAN'IN TUŞBA İLÇESİNDE ÇIKAN ÖRTÜ ÜSTÜ YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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