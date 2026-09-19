Yünören'de gençlerden gazilere anlamlı ziyaret

Yünören'de gençlerden gazilere ziyaret

Korkut ilçesinin Yünören köyünde, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllüleri köyde yaşayan Kıbrıs gazileri Tacettin Şahiner ve Zeynelabidin Oğurlu'yu ziyaret etti. Gençler, gazilerin Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında yaşadıkları anıları dinleyerek vatan savunmasının zorluklarını birebir öğrenme fırsatı buldu.

Gençlerin ziyareti:

Ziyaret boyunca gençler, gazilerle sohbet ederek hatıraları dinledi; etkinlik hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. Gençler kendi el emekleriyle hazırladıkları filografi Türk bayraklarını gazilere hediye etti. Korkut Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihat Duygu etkinlikle ilgili şunları söyledi: "Gençlerimizle beraber gazilerimizle sohbet ettik. Gazilerimiz, yaşadıkları hatıraları bizlerle paylaştı. Gençlerimiz, bu vatan topraklarının aslında ne tür zorluklarla, zahmetlerle ve emeklerle savunulduğunu birebir dinleyerek şahit olmuş oldular. Aynı zamanda gençlerimiz, kendi el emekleriyle hazırladıkları filografi Türk bayraklarını gazilerimize hediye ettiler. Gazilerimiz bizim için oldukça önemli. Biz, Gençlik ve Spor olarak her zaman gazilerimizin yanındayız. Onları yad etmeye, ziyaret etmeye devam edeceğiz. Geçmişle gelecek arasında bir bağ kurmaya, bir köprü olmaya devam edeceğiz"

Gazilerin anıları:

Tacettin Şahiner ziyaret sırasında duygularını, "1954 doğumluyum. Kıbrıs’taki savaşa katıldım. Savaş çıksa yine gideriz, canımız feda olsun. Şimdi Kıbrıs olsa, başka bir yer olsa, savaş nerede olursa olsun biz gideriz. Canımız feda olsun, vatanımız sağ olsun, milletimiz sağ olsun. Vatan önemlidir. İnsan ne için yaşar? Vatan için yaşar. Türk milleti çok dürüst, çok çalışkan bir millettir. Vatanımız sağ olsun. Herkes vatan için canını feda ediyor" sözleriyle aktardı.

Zeynelabidin Oğurlu ise, "Vatanıma canım feda olsun. Çoluk çocuğumu da bu vatana feda ederim. Şimdi de bir yerde savaş çıkarsa seve seve giderim. Oğlumu da yanımda götürürüm. Vatan için hiç tereddüt etmem. Canım vatana feda olsun" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, kuşaklar arasında bağ kurma ve gazilerin deneyimlerini genç nesle aktarma amacıyla gerçekleşti; etkinlik, gençlerin gazilerle sohbet etmesi ve hatıra fotoğrafı çektirmesiyle tamamlandı.

MUŞ’UN KORKUT İLÇESİNE BAĞLI YÜNÖREN KÖYÜNDE YAŞAYAN KIBRIS GAZİLERİ, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ KAPSAMINDA GENÇLER TARAFINDAN ZİYARET EDİLDİ.