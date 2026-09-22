Dolar 48,8132 +0,01%
Euro 55,8392 -0,21%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.865,88 -0,21%
EUR/USD 1,1438 -0,27%
Brent Petrol 99,96 -0,38%
--°

Yuntdağı'nda muhtarlarla çözüm odaklı saha toplantısı

Yunusemre ve Manisa Büyükşehir belediyeleri, Yuntdağı Büyüksümbüller Mahallesi'nde muhtarlarla buluştu; talepler not alındı, hizmet programları görüşüldü.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 11:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Yuntdağı'nda muhtarlarla çözüm odaklı saha toplantısı

Yuntdağı'nda muhtarlarla çözüm odaklı saha toplantısı

Yunusemre Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen saha çalışmaları kapsamında, Yuntdağı mahallelerinin ihtiyaçları yerinde tespit edilmek üzere muhtarlarla bir araya gelindi. Toplantı, Büyüksümbüller Mahallesi'nde gerçekleştirildi ve muhtarların talep ile önerileri ayrıntılı şekilde dinlendi.

toplantının amacı ve katılımcılar:

Buluşmanın temel amacı mahallelerin mevcut ihtiyaçlarını tespit etmek ve vatandaşların beklentilerine yönelik somut çözümler üretmektir. Toplantıya Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş katıldı. Ayrıca iki belediyenin ilgili birim müdürleri de toplantıda yer aldı ve saha raporları üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

saha tespiti, talepler ve değerlendirme:

Muhtarların aktardığı talep ve öneriler tek tek not alındı; hem altyapı hem de vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmet beklentileri masaya yatırıldı. Toplantıda mahallelerde daha önce gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yapıldı, önümüzdeki dönemde planlanan hizmet ve yatırımlar üzerinde görüşler paylaşıldı. Katılımcılar, muhtarların sahadan aktardığı öncelikler doğrultusunda atılabilecek adımları karşılıklı olarak değerlendirdi.

Yetkililer, saha çalışmalarının süreceğini ve alınan notların ilgili birimlerce önceliklendirileceğini belirtti. Toplantı, yerel yönetim ile muhtarlar arasında doğrudan iletişimi güçlendirerek Yuntdağı mahallelerinde planlı hizmet üretimi hedefini pekiştirdi.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ İLE MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YUNTDAĞI MAHALLELERİNİN İHTİYAÇLARINI...

YUNUSEMRE BELEDİYESİ İLE MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YUNTDAĞI MAHALLELERİNİN İHTİYAÇLARINI YERİNDE BELİRLEMEK VE VATANDAŞLARIN TALEPLERİNE ÇÖZÜM ÜRETMEK AMACIYLA MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ. BÜYÜKSÜMBÜLLER MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIDA MUHTARLARIN TALEP VE ÖNERİLERİ TEK TEK DİNLENEREK NOT ALINDI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Trump: seçimlerden sonra iran meselesi hızlıca çözülecek ya da ortadan kaldırıla...
images

İslamofobi okullara taşındı: başörtüsü yasakları kadın ve kız çocuklarının hakla...
images

Erdoğan'dan yabancı düşmanlığı ve antisemitizme karşı kararlı mesaj
images

ABD Grönland üzerinde kalıcı denetim sağladığını açıkladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Valilikte sürpriz doğum günü: şehidin ikiz yeğenlerine sıcak kutlama

Trump: seçimlerden sonra iran meselesi hızlıca çözülecek ya da ortadan kaldırılacak

Kocaeli'de mutfakta saklanan skank ve binlerce kaçak ürünle 14 kişi gözaltında

İslamofobi okullara taşındı: başörtüsü yasakları kadın ve kız çocuklarının haklarını tartışmaya açtı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği