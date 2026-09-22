Yuntdağı'nda muhtarlarla çözüm odaklı saha toplantısı

Yunusemre Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen saha çalışmaları kapsamında, Yuntdağı mahallelerinin ihtiyaçları yerinde tespit edilmek üzere muhtarlarla bir araya gelindi. Toplantı, Büyüksümbüller Mahallesi'nde gerçekleştirildi ve muhtarların talep ile önerileri ayrıntılı şekilde dinlendi.

toplantının amacı ve katılımcılar:

Buluşmanın temel amacı mahallelerin mevcut ihtiyaçlarını tespit etmek ve vatandaşların beklentilerine yönelik somut çözümler üretmektir. Toplantıya Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş katıldı. Ayrıca iki belediyenin ilgili birim müdürleri de toplantıda yer aldı ve saha raporları üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

saha tespiti, talepler ve değerlendirme:

Muhtarların aktardığı talep ve öneriler tek tek not alındı; hem altyapı hem de vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmet beklentileri masaya yatırıldı. Toplantıda mahallelerde daha önce gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yapıldı, önümüzdeki dönemde planlanan hizmet ve yatırımlar üzerinde görüşler paylaşıldı. Katılımcılar, muhtarların sahadan aktardığı öncelikler doğrultusunda atılabilecek adımları karşılıklı olarak değerlendirdi.

Yetkililer, saha çalışmalarının süreceğini ve alınan notların ilgili birimlerce önceliklendirileceğini belirtti. Toplantı, yerel yönetim ile muhtarlar arasında doğrudan iletişimi güçlendirerek Yuntdağı mahallelerinde planlı hizmet üretimi hedefini pekiştirdi.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ İLE MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YUNTDAĞI MAHALLELERİNİN İHTİYAÇLARINI YERİNDE BELİRLEMEK VE VATANDAŞLARIN TALEPLERİNE ÇÖZÜM ÜRETMEK AMACIYLA MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ. BÜYÜKSÜMBÜLLER MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIDA MUHTARLARIN TALEP VE ÖNERİLERİ TEK TEK DİNLENEREK NOT ALINDI.